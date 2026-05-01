Das traditionelle Maifest im Prater bietet eine Vielzahl an Unterhaltungsmöglichkeiten für Besucher jeden Alters. Besonders für Familien mit Kindern ist das Maifest ein beliebtes Ziel, da es ein spezielles Kinderprogramm mit verschiedenen Aktivitäten und Attraktionen bietet.

Start um 11 Uhr

Das Rahmenprogramm startet auch heuer um 11 Uhr. Zusätzlich zu den bewährten Stationen vom ORF Kids SpieleZoo mit eigener Kinder-Styling-Box, sind erstmals die Special Olympics (Gemeinsam grenzenlos!) mit Kreativecke, Sport- und Mitmach-Stationen sowie Informationen zu den Sommerspielen 2026 in Wien vertreten.

Helfer Wiens

Ein weiteres Highlight des Maifests ist die Ausstellung der Helfer Wiens in der Prater Hauptallee, bei der verschiedene Organisationen und Einrichtungen der Stadt über ihre Arbeit durch interaktive Attraktionen im Zeitraum von 11 Uhr bis 18 Uhr informieren.

Live-Musik

Zudem bietet das Maifest auch Livemusik, die mit lokalen Künstlern und Bands ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm liefert und zum Tanzen einlädt. Geboten wird ein vielfältiges Programm für ein breites Publikum – von Familien über junge Besucher: bis hin zu Liebhaber regionaler Musik. 2026 sorgen neben ROCK ANTENNE Österreich DJ Markus Floth, EveKind, Fanni, Fräulein Peter und der Headliner Krautschädl für ein buntes Bühnenprogramm.

U4-Eintritt frei

Und wem das noch nicht reicht, der kann nach Programm­ende in das bekannte Nachtlokal „U4“ (12., Schönbrunner Straße, bei der U4) weiter flanieren. Hier gibt es ab 22 Uhr die offizielle Maifest-Afterparty. Der Eintritt ist für alle Maifest-Besucher mit Codewort sogar frei!