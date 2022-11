Der Riesen-Adventkalender am Wiener Rathausplatz

Nach zweimaliger ­coronabedingter Pause gibt es ihn heuer nun wieder – den wahrscheinlich höchsten Advent­kalender des Landes auf dem ­Rathausplatz. Die Österreichischen Lotterien bauen ihn in Form eines 11 mal 5 Meter ­großen Rubelloses im Umfeld des Christkindlmarktes auf. Ab 1. Dezember lädt der darauf ­abgebildete freundliche Weihnachtsmann alle Besucher ab dem vollendeten 18. Lebensjahr ein, ihr Glück zu versuchen und zu gewinnen. Täglich gibt es drei Verlosungsrunden für das Gewinnspiel, das jeweils um 18, 19 und 20 Uhr stattfindet. Man wirft dazu einfach eine der Teilnahmekarten, die auf dem Rathausplatz verteilt werden, in die Gewinnbox. Wer gezogen wird, darf dann am Kalender rubbeln. Es warten dabei Bargeld und ­natürlich auch Rubellose.

Guter Zweck

Die Österreichischen Lotterien spenden auch wieder für einen guten Zweck. Für jede Teil­nahmekarte wird ein Euro an Sozialeinrichtungen gespendet.