Mit „Gesundheit erleben – einfach mitmachen!“ bringt die Wiener Gesundheitsförderung (WiG) bis Ende Juli kostenlose Sport- und Aktivangebote in acht Bezirke: in die Innere Stadt, Leopoldstadt, Landstraße, Wieden, nach Margareten, Mariahilf, Neubau und Alsergrund. Ohne Anmeldung und Kosten und direkt im öffentlichen Raum lädt das Programm dazu ein, Neues auszuprobieren und gemeinsam aktiv zu werden.

Bewegung für alle vor der Haustüre im Grätzl

Das vielfältige Programm macht in insgesamt acht Bezirken Station und bringt Schwung in den Alltag. Von „Bodywork mit Musik“ über „Linedance“ bis hin zu „Skateboard für alle“ reicht die Palette des kostenlosen Bewegungsangebots. Vorkenntnisse? Nicht nötig. Einfach vorbeikommen, ausprobieren und vielleicht eine neue Lieblingssportart entdecken.

Die Angebote richten sich an alle Altersgruppen und Niveaus: vom neugierigen Anfänger bis zur ambitionierten Freizeitsportlerin. Gerade diese Mischung macht den besonderen Reiz aus; Bewegung wird hier nicht zur Pflicht, sondern zum gemeinschaftlichen Erlebnis im öffentlichen Raum.

Neue Bewegungstouren zum Entdecken

Erstmals im Programm sind Bewegungstouren, die gleich mehrere Möglichkeiten im Bezirk erlebbar machen. Diese geführten Rundgänge richten sich an Erwachsene, Jugendliche und Kinder in Begleitung und verbinden Information mit direktem Ausprobieren. So wird der eigene Bezirk zur sportlichen Entdeckungsreise mit Stopps, die Lust auf mehr machen.

Organisiert und umgesetzt werden die Aktivitäten von erfahrenen Übungsleiterinnen und Übungsleitern sowie Vereinen des ASKÖ WAT Wien. Das sorgt für Qualität, aber auch für eine angenehme, motivierende Atmosphäre.

Vorbeikommen und jederzeit einsteigen

Das Motto ist Programm: Ohne Anmeldung, ohne Hürden, dafür mit viel Freude an Bewegung. Wer spontan Zeit und Lust hat, kann jederzeit einsteigen. Neben den Bewegungsangeboten startet mit Mai zudem ein ergänzendes Programm rund um Ernährung.

„Gesundheit erleben – einfach mitmachen!“ ist Teil des WiG-Programms „Gesunde Bezirke“ und bringt zentrale Themen wie Bewegung, Ernährung und seelische Gesundheit direkt zu den Menschen. Eine Einladung, die man im Wiener Sommer kaum ausschlagen kann: rausgehen, mitmachen und das eigene Grätzl sportlich erleben.

Alle Angebote und Termine in den Bezirken unter: wig.or.at