Wien freut sich, im 70. Jubiläumsjahr des Song Contests vom 11. bis 16. Mai 2026 Gastgeberin zu sein. Unter dem Motto “United by Music” kommen Menschen aus ganz Europa zusammen, um gemeinsam zu feiern, zu erleben und zu zeigen, wie Musik verbindet – über Grenzen und Unterschiede hinweg. Eine Idee, die man kürzlich im 10. Bezirk auch kulinarisch umsetzte. In Favoriten lud das GB*Team unter dem Motto “Salon Song Contest” ins Stadtteilbüro in der Quellenstraße 149 zu einer kulinarischen Reise durch Europa.

Bei einer Verkostung waren die Gäste eingeladen, die Herkunft der Produkte zu erraten und die unterschiedlichen Geschmäcker Europas zu entdecken und zu vergleichen. Ein genussvoller Nachmittag ganz im Zeichen des Miteinanders. Mit dabei: Frauen- und Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch. „Der Eurovision Song Contest steht für Vielfalt, Begegnung und die verbindende Kraft der Musik. Wien darf als Gastgeberin im Mai Gäste aus aller Welt herzlich willkommen heißen und gemeinsam werden wir ein großes Fest feiern. Damit die richtige Vorfreude entsteht, sorgen wir mit Angeboten wie dem “Salon Song Contest” der Gebietsbetreuung Stadterneuerung für die richtige Song Contest Stimmung. Hier kommen Wienerinnen und Wiener in ihren Grätzln zusammen und können gemeinsam Freude an Musik erleben. Denn Wien ist die Stadt des Miteinanders“.

United by Music

Dem ESC-Motto folgend, luden die GB* im April und Mai in allen sechs Stadtteilbüros wöchentlich zu einem abwechslungsreichen Programm rund um Musik und geselliges Miteinander ein. In Leopoldstadt, Favoriten, Rudolfsheim-Fünfhaus, Ottakring, Floridsdorf und Donaustadt sorgten Quiz, Karaoke, gemeinsames Singen, Spiele und musikalische Gespräche für stimmungsvolles ESC-Feeling im Grätzl.

Bereits im April stießen die Veranstaltungen des „Salon Song Contest“ der GB* auf großes Interesse, auch in Favoriten: Hier begeisterte eine Gruppe von Hobby-Musikern mit Live-Interpretationen bekannter ESC-Songs , und ein Quiz bot Song Contest-Fans Gelegenheit, ihr Wissen unter Beweis zu stellen.

Seinen Abschluss findet der Favoritner „Salon Song Contest“ am 13. Mai in der Quellenstraße 149 mit Programmvoting und gemeinsamer Einstimmung auf den großen ESC-Abend in Wien (16 bis 18 Uhr)

Alle Infos: www.gbstern.at/salonservus