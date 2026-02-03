Ausgangspunkt für das Projekt ist eine außergewöhnliche Spende: Eine modebegeisterte Wienerin überließ der Volkshilfe Wien ihre umfangreiche Sammlung an hochwertigen Designerstücken. Darunter finden sich luxuriöse Kleidung, exklusive Handtaschen und besondere Designerschuhe – viele davon rare Vintage-Fundstücke und begehrte Sammler*innen-Teile. In Kooperation mit dem Not Another Concept Store wurde daraus ein sorgfältig kuratierter Vintage Designer Pop-up Store, der Modebewusstsein mit gesellschaftlicher Verantwortung verbindet.

Ikonen der Modegeschichte

Die Auswahl liest sich wie ein Streifzug durch die großen Epochen der Mode: Von minimalistischen Prada-Silhouetten der 1990er-Jahre über avantgardistische Entwürfe aus der Ära John Galliano bis hin zu puristischen Klassikern von Jil Sander. Ergänzt wird das Sortiment durch zeitlose Stücke renommierter Modehäuser wie Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Valentino, Versace, Fendi und Givenchy. Hochwertige Taschen, Schuhe und elegante Tücher runden das Angebot ab.

Jeder Besuch eine neue Schatzsuche

Der Pop-up Store ist bewusst klein gehalten – dafür wird die Auswahl laufend erweitert. Täglich kommen neue Stücke hinzu, sodass kein Besuch dem anderen gleicht. Wer öfter vorbeischaut, hat gute Chancen, ein echtes Unikat zu entdecken.

Prominente Unterstützung mit Haltung

Schirmherrin der Aktion ist die bekannte Moderatorin und Führungskräfte-Coachin Mag.a Sonja Kato. Als Aufsichtsrätin der Volkshilfe Wien präsentiert sie ausgewählte Designerstücke aus dem Pop-up und verleiht dem Projekt Gesicht und Haltung. Fotografisch in Szene gesetzt wurde das Shooting vom Wiener Fotografen Claudio Farkasch. Die Botschaft: Mode ist Ausdruck von Wertschätzung – und Solidarität kennt kein Alter.

Shoppen mit sozialem Mehrwert

Der gesamte Erlös des Vintage Designer Pop-up Stores fließt zu 100 Prozent in die TAV Betriebe der Volkshilfe Wien, die Menschen beim (Wieder-)Einstieg ins Berufsleben unterstützen. Jeder Kauf wird damit zu einem Beitrag für mehr Chancengleichheit – und macht nachhaltigen Luxus unmittelbar erlebbar.