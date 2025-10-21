D’Hausherrn verstehen es, das altehrwürdige Wienerlied ins Heute zu holen. Mit einem Repertoire, das sich über mehr als drei Jahrhunderte spannt – von Nestroy und Raimund über Sowinetz und Kreisler bis zu jazzigen und groovigen Eigeninterpretationen – wird die Musikgeschichte Wiens neu erzählt.

Dabei darf auch improvisiert, geschmunzelt und überrascht werden: Zwischen Operette, Heurigenlied und Kabarett blitzt immer wieder moderne Leichtigkeit auf.

Schmäh, Charme & Melone

Ob Couplets, Gedichte oder scharfsinnige Texte – die Musiker bringen nicht nur Klang, sondern auch Haltung auf die Bühne. Ihr Auftritt ist eine Liebeserklärung an Wien, voll Melancholie, Humor und einem Hauch Selbstironie.

Die Melone auf dem Kopf, der Schmäh auf den Lippen und das Herz am richtigen Fleck – so begeistern D’Hausherrn ihr Publikum immer wieder aufs Neue.

Konzertinfos

D’Hausherrn – Schmäh, Charme & Melone

📅 Freitag, 24. Oktober 2025

📍 Vanillas Wien, Wallensteinplatz 3/4, 1200 Wien

🕖 Beginn: 19:00 Uhr

🎟️ Eintritt frei – Reservierungen unter 0699 19040047

Wienerlied war noch nie so frisch! Ein Abend für alle, die den Wiener Schmäh lieben – und ihn gern mit einem Augenzwinkern hören.