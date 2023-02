Die Brigittenau ist ein Platz für Kinder

Die Brigittenau ist zwar nicht der größte Bezirk Wiens oder hat die meisten Einwohner – in vielen Bereichen gehört man trotzdem zur Spitze! Das beweist das eben herausgekommene „Statistische Jahrbuch der Stadt Wien 2022“. So kann man bei uns auf 3.789 Kinder in elementaren Bildungs- und Betreuungseinrichtungen hinweisen. Damit liegt man etwa im selben Bereich wie Penzing, in dem mehr Menschen zu Hause sind.

Kinder und Hunde

Auffällig ist, dass es im 20. besonders viele Buben und Mädchen in städtischen Kindergartengruppen gibt: genau 904. Sowie 58 Spielplätze. Auch die 28 Parkanlagen und 3.182 ­Straßenbäume lesen sich nicht schlecht, am meisten ist der Ahorn vertreten. Kein Wunder, dass bei diesem tierisch guten Angebot auch viele Vierbeiner hier leben: 1.764 Hunde wurden gezählt. Ihre menschlichen Herrchen und Frauerln sind ­übrigens in 42.859 Wohnungen daheim – vergleichsweise ein durchaus hoher Wert.

Vorletzte

Allerdings hat man einen Aufholbedarf beim lohnsteuerpflichtigen Einkommen, das im Schnitt pro Arbeitgeber bei 28.828 Euro brutto beziehungsweise 20.671 netto im Jahr liegt. Damit rangieren die Brigittenauer vor den Rudolfsheimern an vorletzter Stelle.