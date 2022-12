Sternsinger sammeln wieder singend Spenden

Caspar, Melchior und Balthasar sind wieder unterwegs für den guten Zweck: Ab sofort bis zum 08. Jänner 2023 bringen die Sternsinger der Katholischen Jungschar Segen für das neue Jahr und sammeln Spenden für Menschen in Not. Der Auftaktbesuch der „Heiligen Drei Könige“ fand traditionell am 27. Dezember bei Kardinal Christoph Schönborn statt.

Über 500 Millionen Euro

Jedes Jahr ziehen gut 85.000 Sternsingerinnen und Sternsinger durch das Land. Mit den Spenden, kann die Aktion Menschen in 500 Hilfsprojekten in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützen. Im letzten Jahr konnten die Sternsinger 15,3 Millionen Euro sammeln. Seit den Anfängen 1954/55 konnten Caspar, Melchior und Balthasar über 500 Millionen Euro ersingen und somit unzählige Menschen unterstützen.