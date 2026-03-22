Ein neues Format für anspruchsvolle Genießer! Der „Richardhof” erweitert sein kulinarisches Angebot um eine exklusive Gourmet-Menüreihe. Ab sofort lädt der Betrieb einmal im Monat zu einem mehrgängigen Menü, das saisonale Produkte, kreative Handschrift und regionale Einflüsse in den Mittelpunkt stellt. Den Auftakt bildet das „Frühlingserwachen“ am 28. März 2026.

Mit der neuen Reihe positioniert sich der „Richardhof“ noch klarer als Genussadresse in Niederösterreich und setzt gezielt auf erlebnisorientierte Kulinarik jenseits des klassischen Wirtshausbesuchs. „Mit unserem neuen Gourmet-Menü schaffen wir einen Rahmen, in dem wir unsere Küche noch stärker in Szene setzen können – saisonal, kreativ und mit viel Liebe zum Detail. Gleichzeitig wollen wir unseren Gästen regelmäßig neue Genussmomente bieten und den ‚Richardhof‘ als kulinarischen Treffpunkt weiterentwickeln“, so Betreiberin Isabella Funk.

Monatliche Genussserie

Das neue Format ist bewusst als wiederkehrende Serie konzipiert: Einmal im Monat erwartet Gäste ein eigens entwickeltes Menü, das sich an saisonalen Produkten orientiert und diese modern interpretiert. Jeder Abend erhält dabei einen eigenen thematischen Schwerpunkt und sorgt für kulinarische Abwechslung auf konstant hohem Niveau. „Für das Gourmet-Menü greifen wir auf die besten saisonalen Produkte zurück und interpretieren diese neu – mit Respekt vor der Tradition, aber mit einem modernen Zugang. Unser Ziel ist es, bei jedem Termin ein Menü zu kreieren, das überrascht und gleichzeitig vertraut wirkt“, betont Küchenchef Matthias Birnbach.

Zum Auftakt, am 28. März 2026, erwartet Gäste unter dem Titel „Frühlingserwachen“ ein fein abgestimmtes Menü, das die Handschrift der Küche widerspiegelt: Nach einem Gruß aus der Küche wählen Gäste zwischen einer „Wienerwald Rose“ mit Rettich, Schnittlauch-Emulsion, Klee und Buchweizen oder gepresstem Kalbskopf als Carpaccio und gebacken mit Estragonsauce. Es folgt ein Bärlauchraviolo mit flüssigem Eigelbkern und Parmesan, bevor beim Hauptgang die Wahl zwischen rosa Kalbsrücken im Shisoblatt mit Bries vom Milchkalb und Yuzu-Sellerie-Creme, glasig gebratenem Saibling auf cremiger Bärlauch-Fregola-Sarda oder einem Bio-Onsen-Ei mit Topinamburschaum, schwarzem Trüffel und Pilzvielfalt besteht. Den süßen Abschluss bildet ein Topfenknödel in Butterbröseln mit eingekochtem Rhabarber und Sauerampfer-Sorbet.

Das Menü ist als 3-Gang-Variante um 59 Euro oder als 4-Gang-Menü um 65 Euro erhältlich, eine optionale Weinbegleitung wird für 20 Euro pro Person angeboten.

Alle weiteren Infos unter richardhof-gastwirtschaft.at