Die Mountainbike-Saison im Wienerwald startet mit 1. März

Der Wienerwald – das Eldorado aller Mountainbike-Fans – startet mit 1. März wieder in die Saison. Die in den Vorjahren fürs Mountainbiken ausgewiesenen 1.370 km Wege wurden für heuer bestens instand gesetzt.

Der Wienerwald bietet einzigartige Möglichkeiten für Radfans – sowohl für Ausflüge als auch für sportliche Kurzurlaube. Von Single-Trails bis hin zu mehrtägigen Mountainbike- und Gravel-Routen-Vorschlägen stehen im Wienerwald dabei für jeden Anspruch und jedes Können Wege zur Verfügung. Gerade in den vergangenen Jahren hat sich der Wienerwald zum Mountainbike-Eldorado und Vorzeige-Bike-Projekt in Österreich mit mittlerweile mehr als 1.370 Kilometern Streckennetz entwickelt. Alleine in den letzten fünf MTB-Saisonen kamen rund 200 km an neuen Strecken hinzu.

Doch um die Strecken für heuer fit zu machen, bedurfte es einiger Anstrengungen. „Die Behebung der Schäden der Unwetterereignisse im vergangenen Herbst bedurfte enormer Kraftanstrengung. Unabhängig davon bleiben die mit dem Klimawandel verbundenen Herausforderungen weiterhin bestehen. Unser gemeinsames, zentrales Anliegen ist es, unsere Wälder auch in Zukunft als sichere Naherholungsgebiete nutzen zu können. Wir sind froh über die gute Kooperation, die uns und allen Bikern ein dermaßen umfangreiches Angebot liefert.“sind sich sind sich Gerald Oitzinger (ÖBf), Andreas Weiß (BPWW) und Johann Zollitsch (Forstbetrieb der Stadt Wien) einig.

Die gute Nachricht: zum Saisonstart konnten mittlerweile beinahe alle Unwetterschäden beseitigt werden. Dort, wo noch Sanierungs- oder Forstarbeiten nötig sind, informieren die aktuellen Stecken-Infos online.

Alles auf einen Blick

Ein begeisterter Wienerwald-Bike Insider ist Ex-Rennrad-Profi Bernhard Kohl, selber passionierter Mountainbiker, Shop Inhaber und Unterstützer der Mountainbike-Region, der seine persönlichen Trail Favoriten verrät: “Besonders das gemeinsame Biken mit meinem Sohn macht mir große Freude – sei es auf klassischen Mountainbike-Strecken oder mit dem EMTB. Die Alte Rodelbahn und der blaue Anninger-Trail beispielsweise bieten perfekte Bedingungen dafür: abwechslungsreiche Strecken mit moderaten Anstiegen ohne allzu viele Höhenmeter, wunderschöne Naturplätze und tolle Blicke über den Biosphärenpark.”

Wer es dem Profi gleichtun möchte: Auf wienerwald.info/mountainbiken finden sich jeweils alle aktuellen Informationen: Streckensperren, Download Daten für sämtliche Apps sowie die besten Tipps für Partnerbetriebe – zur gemütlichen Einkehr, die ausgezeichneten bett+bike Betriebe für den Kurzurlaub uvm. Auch Infos zu den geführten E-MTB Touren, die gemeinsam mit dem Trailcenter Hohe Wand Wiese regelmäßig angeboten werden sowie Tipps von Insidern sind dabei zu finden.