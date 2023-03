Vortrags-Highlights an den Volkshochschulen

An der VHS Urania im 1. und an der VHS Landstraße im 3. Bezirk gibt es im April wieder einige sehr interessante Vorträge zu sehen und Veranstaltungen zu besuchen. Die Preise liegen durchschnittlich bei 7 bis 9 Euro (Ausnahme: Zauber-Workshop). Hier ein kurzer Überblick:

Frauen im indischen Film

Bollywoods neue Ikonen

Inhalt: Die widersprüchliche Stellung der Frauen in der indischen Gesellschaft, welche bisher kaum im populären indischen Film widergespiegelt wird. Daher soll hier kritisch das ideale weibliche Rollenmuster, wie es zum Teil immer noch in den Bollywood-Filmen vorherrscht, kurz skizziert werden (passiv, schön, sanft und unbedeutend im Sinne von Lebensgestaltung). Aber auch hier ist nichts in Stein gemeißelt – und es gibt erste Filme, in denen Frauen neuerdings als aktive selbstbestimmte Heldinnen auf der Leinwand zu sehen sind.

Termin: Di, 04.04., 18:00 – 19:30 Uhr

VHS Wiener Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien

Klima und Energie als Treiber der Menschheitsgeschichte III

Von COP zu COP -> Wo stehen wir – eine Verortung

Inhalt: Die Welt befindet sich in einer Transformation bisher ungeahnten Ausmaßes. Noch nie mussten in so kurzer Zeit so viele Bereiche von Gesellschaft und Wirtschaft sich verändern. Die Klimakrise verursacht bereits jetzt jährlich Kosten in Milliardenhöhe und spitzt sich weiter zu. In dieser Vortragsreihe wird versucht, zu erklären, wie es zu dieser Situation kam, wie genau sie sich aktuell darstellt und wie eine Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft von statten gehen könnte.Wo steht die Welt, wo Österreich im Jahr 2023 in Bezug auf die Klimakrise? Was ist noch, was ist nicht mehr möglich?

Termin: Mo, 03.04., 18:00 – 19:30 Uhr

VHS Wiener Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien

Psychologie der Kunst

Was ist das und was können wir daraus lernen? – Interdisziplinäre Forschung

Inhalt: Was passiert auf psychologischer Ebene, wenn wir ein Kunstwerk anschauen? Oder wenn wir am Donaukanal Street-Art betrachten? Welche Rolle spielt die Kunst oder Schönheit in unserem Alltag? Ist Kunst nur ein schönes Hobby oder kann sie auch einen stärkeren Einfluss in unserem Leben haben? Dies sind aber nur einige Beispiele, womit sich die Psychologie der Kunst spezifisch und die empirische Ästhetik allgemein beschäftigt. Der Vortrag gibt Einsicht in die neusten Ergebnisse und Entwicklungen dieses neuen Forschungsgebietes.

Termin: Do, 06.04., 19:30 – 21:00 Uhr

VHS Wiener Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien

Schöner, fitter, schneller.

Wie gesellschaftliche Schönheitsideale und Körperbilder die Entwicklung von Essstörungen befeuern.

Inhalt: Verschiedene Faktoren unterstützen die Entwicklung von Essstörungen. Meist genüg ein einziger Auslöser. Soziale Medien und die dort vermittelten Schönheitsideale und Körperbilder beeinflussen die eigenen Bilder über sich und die eigene Erscheinung. Diese gesellschaftlich transportierten Images unterstützen die Entwicklung von Essstörungen, um einem vermeintlichen Ideal zu entsprechen.

Termin: Do, 06.04., 18:00 – 19:30 Uhr

VHS Wiener Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien

Saxophon zum Kennenlernen (3 x 25 min)

Einzel- und Paarunterricht

Info und Termine: Saxophon zum Kennenlernen

VHS Wiener Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien

Das wird man wohl noch sagen dürfen!

Kontern gegen Rassismus

Inhalt: Der Vortrag findet anlässlich des Internationalen Tags gegen Rassismus statt. Ob am Stammtisch, am Arbeitsplatz oder in politischen Talkshows – immer wieder wird hitzig darüber gestritten, welche Worte und Witze in Ordnung und welche rassistisch sind. Der Vortrag widmet sich der Frage wie Sprache, Rassismus und Macht zusammenhängen und warum bestimmte Begriffe und Witze problematisch sind.

Termin: Do, 06.04., 18:00 – 20:00 Uhr

VHS Wiener Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien

Mittelmeer-Metropolen: Rom

Inhalt: Roma eterna (Rom, die Ewige Stadt) war immer schon Hauptstadt; zuerst des Römischen Weltreiches, später und bis heute mit dem Vatikan das religiöse Zentrum der Christenheit,und schließlich die Hauptstadt Italiens. Daher kann kaum eine andere Stadt mit mehr Geschichte und größeren Architektur- und Kunstschätzen aufwarten als Rom; das wird auch durch jährlich 21 Millionen Touristen deutlich, die die Sehenswürdigkeiten bestaunen: Antike Stätten, Plätze, Brunnen, Gärten, Paläste, Kirchen, Museen und Galerien, mit den Werken berühmter Künstler.

Termin: Mo, 03.04., 18:00 – 19:30 Uhr

VHS Landstraße, Hainburger Straße 29, 1030 Wien

Zaubern für Kinder (ab 7 Jahren)

Tricks, mit denen du deine Freund*innen verblüffst!

Inhalt: In diesem Workshop haben Kinder die Möglichkeit, gemeinsam mit einem Zauberprofi einige Geheimnisse der Magier zu erfahren. Dann werden für Tricks vorgeführt, mit denen man andere zum Staunen bringt! Bei Interesse der Gruppe kann ein mehrteiliger Fortsetzungskurs folgen.

Termin: Do, 06.04., 16:00 – 18:00 Uhr

VHS Landstraße, Hainburger Straße 29, 1030 Wien

Preise und Buchung unter VHS Urania bzw. VHS Landstraße