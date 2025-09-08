Die Wiener Kaiser Wiesn von 25. September bis 12. Oktober ist ein friedliches Fest: gemeinsam mit Besuchern und Anrainern sollen unbeschwerte Stunden genossen werden. Dafür gibt es die Ombudsstelle.

Die Wiener Kaiser Wiesn ist ein friedliches Fest im Herzen des Praters! Am 25. September heißt es wieder: Raus aus den Jeans und rein in die Dirndln und Lederhosen, die man am besten bis 12. Oktober nur noch zum Schlafen auszieht. Der Mega-Event mit rund 700 Stunden Livemusik in drei Festzelten, fünf Almen und einem Freigelände wird in ganz Wien ­wieder für bierselige Volksfeststimmung sorgen.

Enge Zusammenarbeit

Ganz wichtig ist den Veranstaltern dabei auch die enge Zusammenarbeit mit dem Bezirk – und dass die Anrainerinnen und Arainer in der Leopoldstadt in diesen allseits beliebten Mega-Event eingebunden sind. Das gesamte Team der Wiener Kaiser Wiesn hat sich dazu verschrieben, stets ein offenes Ohr für sämtliche Besucher und Besucherinnen, aber auch für alle in der Nachbarschaft lebenden Menschen zu haben: „Wir stehen für Fragen, Wünsche und Beschwerden gerne zur Verfügung. Aber auch, wenn etwas verloren geht.“

Unbeschwert

Dafür wurde wieder eine eigene Ombudsstelle eingerichtet: Rufen Sie bitte unter der Telefonnummer 0043/676/838 67 438 an oder schreiben Sie eine Mail an die Adresse ombudsstelle@kaiserwiesn.at! „Nur gemeinsam können wir eine unbeschwerte Zeit verbringen“, meint man zu Recht.

Mehr Infos: Wiener Kaiser Wiesn