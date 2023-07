Die Plauderbänke bringen Hietzinger ins Gespräch

Es ist nur ein kleines Schild, doch das soll den großen Unterscheid machen. „Plauderbank“ steht seit Frühling dieses Jahres auf einer der Bänke im Streckerpark, der ersten Plauderbank in Hietzing. Ein Beispiel, das Schule machte.

Wer hier Platz nimmt, zeigt, dass er sich gerne unterhalten will. Die Idee der Plauderbank ist simpel, der Nutzen groß und die Kosten waren gering. „Die Grafik wurde ehren­amtlich erstellt und die Kleber kosten nur ein paar Euro“, erklärt Initiatorin Petra Rösler der Initiative „MITEINANDER im demenzfreundlichen Hietzing“. Mehr Bänke ­sollen folgen, versprach sie damals und sie hat Wort gehalten.

Zwei Bänke am Kardinal König Platz in Lainz sind seit heute als „Plauderbänke“ ausgeschildert und laden zum Hinsetzen und Miteinander Reden ein. Diese Initiative der Grünen, die vom Netzwerk „MITEINANDER im demenzfreundlichen Hietzing“ angestoßen wurde, soll sich weiter im ganzen Bezirk verbreiten. „Man könnte sagen, was soll so ein Aufkleber schon bewirken,“ meint P. Friedrich Prassl SJ, Direktor des Kardinal König Hauses. „Aber manchmal braucht es nur eine kleine Geste, eine Ermutigung, jemanden anzusprechen.“ P. Stefan Hengst SJ, ab September Pfarrer von Lainz ergänzt: „In unserer schnellen und individualisierten Gesellschaft können wir kleine Anstöße gut brauchen. Zum Innehalten, Hinsetzen und Zuhören. Einsamkeit tut weh – schon ein kleiner Kontakt kann trösten.“

Bänke mit Botschaft

Petra Rösler, Koordinatorin des demenzfreundlichen Bezirks, kämpft mit dem Netzwerk gegen die Einsamkeit im Alter. „Es gibt so viele Auslöser, dass man soziale Kontakte verliert, aber am schlimmsten finde ich, wenn man sich dann auch noch für die Einsamkeit schämt. Viele Menschen wollen einfach nur gesehen werden, dazugehören, in Kontakt bleiben, auch mit jungen Menschen.“ Das Netzwerk bietet diverse Aktivitäten gegen Einsamkeit an, etwa ein Begegnungscafé, Spaziergänge oder Besuche.

Mehr Infos unter „MITEINANDER im demenzfreundlichen Hietzing“

Christopher Hetfleisch, Obmann der Grünen in Hietzing, wünscht sich noch viele weitere Plauderbänke als Ermutigung zum Gespräch. Wer eine Bank auf Privatgrund als „Plauderbank“ deklarieren möchte, kann einen Aufkleber anfordern (hietzing@gruene.at).