Die Power der Sonne kommt jetzt zum Zug

Die ÖBB setzen weiter auf Grünstrom aus Sonnenenergie und bauen ihre Photovoltaikanlagen aus. Deshalb wurden auf dem Dach des ÖBB-Güterzentrums Wien Süd in Inzersdorf 4.500 Photovol­taikmodule errichtet. Die knapp 10.000 m² große Anlage produziert zukünftig knapp 2.200 MWh Bahnstrom nachhaltig, der direkt in die Oberleitung der Pottendorfer Linie eingespeist wird. Diese Menge an Strom entspricht 440 Zugfahrten von Wien nach Salzburg.

Strom für Bahn

Insgesamt betreiben die ÖBB in Österreich jetzt 45 Photovoltaikanlagen. „Wir sind eines der größten Klimaschutzunternehmen Österreichs und haben bereits vor 100 Jahren Pionier­arbeit in Sachen Elektromobilität geleistet. Klimaschutz ist damit in unserer DNA“, so ÖBB-Infra­struktur-Vorstand Johann Pluy.