Ab 24.3. bis voraussichtlich Anfang Mai wird im 23. Bezirk der Kreuzungsbereich Friedensstraße / Karl-Schwed-Gasse mittels Fahrbahnaufdoppelung angehoben. Leider kam es in diesem Bereich zu mehreren schweren Unfällen. Aus diesem Grund wird hier eine Fahrbahnaufdoppelung kommen. Das Ziel: Durch die geplanten Maßnahmen werden Raser künftig eingebremst. Autofahrer müssen die Geschwindigkeit reduzieren. Dadurch gibt es künftig mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer.

„Die notwendigen finanziellen Mittel werden selbstverständlich aus dem Bezirksbudget zur Verfügung gestellt“, bekräftigt Bezirksvorsteher Gerald Bischof.

Eine wichtige Information für Anrainer: Für die Dauer der Bauarbeiten wird die Kreuzung für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Und: Die Buslinien 56A, 58B und 60A werden umgeleitet.