Die Wieden ist jetzt Gesundheitsbezirk!

Mittlerweile sind 14 Bezirke im ­Rahmen des Programms „Gesunde Bezirke“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG aktiv. Seit heuer wird auch auf der Wieden gemeinsam mit der WiG verstärkt auf Aktivitäten und An­gebote für mehr Gesundheit und Wohlbefinden sowie auch auf ein besseres soziales Mit­einander gesetzt.

Gesundheit vor Ort

„Gesundheitsförderung wird dort erlebbar, greifbar und wirksam, wo die Menschen ihre Zeit verbringen. In der Gestaltung vom Lebensumfeld hat der Bezirk eine entscheidende Rolle“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der WiG. Mit dem Programm „Gesunde Bezirke“ sollen die Verhältnisse für das Leben, Wohnen, Arbeiten, Lernen und die Freizeitgestaltung nachhaltig verbessert werden, um so einen gesünderen Lebensstil zu erleichtern. „Wir möchten gesundheitsfördernde Maßnahmen zu den Leuten bringen, betreuen und nach­haltig auch verankern“, so Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl. Weitere Infos: www.wig.or.at