In der Operngasse 24 im 4. Bezirk eröffnet ein neuer Bowls-Standort, der alle Stückerln spielen soll. Die Marke “Fat Monk – Deli Bowls” steht für frische, individuell gestaltbare Speisen, die internationalen Streetfood-Einfluss mit einem modernen, urbanen Lebensstil verbinden. “Unsere Mission war von Anfang an klar: Wir wollen Bowls machen, die nicht nur satt, sondern happy machen“, so Geschäftsführer Philipp Zinggl.

Eröffnung mit Gratis-Aktion

Zur Eröffnung in der Operngasse lädt “Fat Monk – Deli Bowls” zu einem besonderen Opening-Special: Bei der „Gratis Bowl Hour“ am 28. April von 12 bis 13 Uhr werden kleine, feine Bowls kostenlos ausgegeben – solange der Vorrat reicht. Eine perfekte Gelegenheit, das Konzept kennenzulernen und sich durchzukosten.

Der neue Bowl-Spot

Der neue Store präsentiert sich in modernem Design und richtet sich an eine urbane Zielgruppe: Büroangestellte, Studierende, Touristen sowie alle, die Wert auf frische, schnelle und flexible Verpflegung legen. Die zentrale Lage macht den Standort zu einem attraktiven Treffpunkt im Herzen Wiens.

Fat Monk