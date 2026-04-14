Wer sich für die Zukunft des Autofahrens interessiert, kommt hier voll auf seine Kosten. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, die neuesten Toyota-Modelle aus nächster Nähe kennenzulernen und sich persönlich beraten zu lassen. Im Fokus stehen vor allem moderne Antriebskonzepte – von Hybrid bis vollelektrisch.

Neue Modelle im Fokus

Ein besonderes Highlight sind die aktuellen Neuheiten:

Toyota bZ4X: Ein vollelektrisches SUV, das mit Reichweite, Komfort und innovativer Technologie punktet

Ein vollelektrisches SUV, das mit Reichweite, Komfort und innovativer Technologie punktet Toyota C-HR+ : Auffälliges Design trifft auf effiziente Hybrid- und Elektroantriebe

: Auffälliges Design trifft auf effiziente Hybrid- und Elektroantriebe Toyota Urban Cruiser: Kompakt, wendig und ideal für den Stadtverkehr

Zusätzlich gibt es spannende Einblicke in die vollelektrische Modellpalette von Toyota – ein klares Zeichen dafür, wie alltagstauglich Elektromobilität heute bereits ist.

Extras für den Einstieg in die E-Mobilität

Wer sich im Aktionszeitraum von 17. bis 30. April 2026 für ein vollelektrisches Toyota-Modell entscheidet, profitiert von einem attraktiven Bonuspaket:

Eine Wallbox für zuhause

Eine Ladekarte mit 500 Euro Startguthaben

Damit wird der Umstieg auf ein Elektroauto nicht nur einfacher, sondern auch deutlich komfortabler.

Jetzt anmelden und vorbeischauen

Die Toyota Erlebnistage im RAINER Megastore bieten die perfekte Gelegenheit, sich unverbindlich zu informieren, Probe zu sitzen und die neuesten Trends der Automobilwelt zu entdecken. Wer Interesse hat, kann sich vorab online anmelden und sich seinen persönlichen Beratungstermin sichern.

Ein Pflichttermin für alle, die sich für die Mobilität von morgen begeistern.

RAINER Megastore

Wiedner Gürtel 3a, 1040 Wien

Freitag, 17. April 2026 | 08:30 – 19:00 Uhr

Samstag, 18. April 2026 | 08:30 – 13:00 Uhr

Tel.: +43 1 601 66 0

Mail: office@rainer.co.at

Web: rainer.co.at