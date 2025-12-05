“WOO” ist nicht nur ein Ausdruck der Begeisterung, sondern auch das Kürzel eines wirklich besonderen und hörenswerten Chors: “Der Wiener Ohrwurm Oldies”. Dabei handelt es sich um Senioren, die die Leidenschaft für Musik verbindet und die diese gerne mit möglichst vielen Menschen teilen wollen. Unter der neuen künstlerischen Leitung von Thomas Augustin Frank geht es mit den “SINGERINNEN & SINGERERS” der WIENER OHRWURM OLDIES mit frischem, musikalischen Schwung und voller stimmlicher Lebensfreude auf die Bühnen Wiens samt Umgebung.

Jetzt warten gleich zwei Gelegenheiten diesen besonderen Musikgenuss live zu erleben:

Am Samstag, den 6.12.2025 um 19:30 Uhr geben die stimmgewaltigen Senioren ein Weihnachtskonzert im Schutzhaus Meidling, 1120 Wien, Schutzhausweg 136. Eintritt bei freier Spende.

Am 8.12.2025 um 11 Uhr gibt es ein Benefizkonzert in der Kirche Am Enkplatz in 1110 Wien. Hier reicht das musikalische Angebot vo Gospel, über populäre Songs bis hin zu Weihnachtsklassikern. Auch hier freut man sich über eine freie Spende als Eintritt, die einem guten Zweck zugute kommt.

Alle weiteren Infos findet man unter www.wienerohrwurmoldies.at