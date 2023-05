Die Woche des fröhlichen Radelns in Währing

Der 18. Bezirk schwingt sich bis 6. Mai auf den Drahtesel. Verschiedene Plätze werden befahren.

Radfahren scheidet zwar immer wieder die Gemüter, im Grund ist ein Stadtbild ohne Drahteseln aber längst nicht mehr denkbar. Währing ist in dem Bereich vorne dabei – und hat im Rahmen der Initiative „Währing fährt Rad!“ jede Menge geplant. So auch ein neues Video, das im Rahmen der Radwoche präsentiert wird.

Verschiedenste Plätze werden befahren: Am 3.5. geht‘s in den Ebner-Eschenbach-Park und zu Währings Märkten, am 4.5. in die Währinger Straße 200 und noch einmal in den Ebner-Eschenbach-Park. Das Detailprogramm gibt‘s unter https://www.wien.gv.at/bezirke/waehring/verkehr/waehring-faehrt-rad.html

Freude beim Radeln

„Das Video vermittelt einfach, wie viel Freude Radfahren macht – und genau das ist ein wichtiger Baustein im Kampf gegen die Klimakrise“, betont Währing-Bezirksvorsteherin Silvia Nossek dazu. Gemeinsam mit Radbegeisterten, WienMobil-Rad, der Radlobby und der Polizei wurde die Film-Initiative gestartet.

Der Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=8jun_lyB5KM