Diese Baustellen kommen ab Montag auf Sie zu

Die Straßen der Stadt werden ständig erweitert und modernisiert, was bedeutet, dass es immer wieder neue Straßenbaustellen gibt. Das kann für Einwohner lästig sein, ist aber oft notwendig. Hier finden Sie Baustellen, die ab nächster Woche auf Sie zukommen.

Simmering

Die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau beginnt am Montag, dem 7. November 2022, mit dem Umbau des bestehenden Geh- und Radweges in der Nebenfahrbahn der Etrichstraße zwischen Sängergasse und Kaiser-Ebersdorfer Straße im 11. Bezirk. Künftig gibt es einen baulich getrennten Zwei-Richtungs-Radweg und einen separaten Gehsteig. Der Radweg wird auf der bestehenden Längsparkordnung der Nebenfahrbahn geführt. Auf Teilen der nordwärts führenden Hauptfahrbahn wird eine neue Längsparkordnung errichtet. Vorübergehend kommt es zu einer Sperre der Nebenfahrbahn.

Örtlichkeit der Baustelle: 11., Nebenfahrbahn der Etrichstraße zwischen Sängergasse und Kaiser-Ebersdorfer Straße

Baubeginn: 7. November 2022

Geplantes Bauende: 31. Mai 2023

Floridsdorf

Am Dienstag, dem 8. November 2022, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau aufgrund von Zeitschäden mit Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Prager Straße im Abschnitt zwischen Mühlweg und Einzingergasse in Fahrtrichtung stadteinwärts im 21. Bezirk. Auf Baudauer wird ein Fahrstreifen im Arbeitsbereich freigehalten.

Baubeginn: 8. November 2022

Geplantes Bauende: 10. November 2022

Donaustadt

Aufgrund von Setzungen im Fahrbahn- und Gehsteigbereich im Zusammenhang mit einer Neubebauung müssen Fahrbahn und Gehsteige der Erzherzog-Karl-Straße kurz vor der Kreuzung mit der Waldrebengasse in Fahrtrichtung stadtauswärts im 22. Bezirk saniert werden. Am Dienstag, dem 8. November 2022, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau mit den erforderlichen Arbeiten.

Verkehrsmaßnahmen

Auf Baudauer wird ein Fahrstreifen in der Erzherzog-Karl-Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts für den Verkehr freigehalten. Während der Gehsteigsanierungsarbeiten wird ein Ersatzgehsteig eingerichtet.