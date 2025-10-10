Am 6. November 2025 bekommt Wien einen Lichtergarten, der den Schlosspark Schönbrunn in barocken Lichtglanz hüllt. Tickets können schon jetzt gebucht werden.

In der kalten Jahreszeit sind wir es gewohnt, dass es in Wien früher dunkel wird. In ganz Wien, außer in Hietzing. Dank „Imperial Lights“ verwandelt sich der Schlosspark Schönbrunn ab 6. November im Bereich des Kronprinzengartens und darüber hinaus in eine opulente Lichterwelt. Die Besucher erwartet ein abendlicher Rundgang durch kunstvolle Installationen, die barocke Eleganz mit modernem Lichtdesign vereinen – akustisch untermalt durch Wiens größte Sound-to-Light-Lichtershow, welche die historische Pracht in strahlendes Licht taucht.

Der rund 60- bis 90-minütige Rundgang eröffnet neue Perspektiven auf das kulturelle Erbe Wiens und die Geschichte der Monarchie und lädt zu einem außergewöhnlichen Erlebnis für Klein und Groß ein. Zwischen den Lichtinstallationen können Gäste kleine Snacks, Punsch, Glühwein und alkoholfreie Getränke genießen. „Imperial Lights“ findet ab 6. November täglich ab 16:30 Uhr statt. Der Eingang zu der winterlichen Erlebniswelt befindet sich beim Meidlinger Tor.

Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.imperial-lights.at.