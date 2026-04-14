Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) stimmt sich in den Wochen davor auf das internationale Großereignis ein und verwandelt ihren beliebten „Salon Servus“ im Frühjahr in den „Salon Song Contest“. Nach dem ESC-Motto „United by music“ lädt das GB*Team zu einem abwechslungsreichen Programm rund um Musik und geselligem Miteinander ein.

Fest der Begegnung

Alle, die gerne singen, tanzen, musizieren, rätseln oder einfach zuhören möchten, sind herzlich willkommen. “Der Eurovision Song Contest steht für Vielfalt, Begegnung und die verbindende Kraft der Musik. Damit die richtige Vorfreude entsteht, wollen wir mit Angeboten wie dem ‚Salon Song Contest‘ der Gebietsbetreuung Stadterneuerung schon für die richtige Song Contest Stimmung sorgen,” so Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Salon Song Contest

Am April steht das Party-Musikspiel „Grab the Mic” auf dem Programm. Das Ziel: So schnell wie möglich einen Songtext zu finden, der zu einem bestimmten Wort passt. Am 15. April und am 6. Mai gilt es beim Musikquiz „Hitster” bekannte Hits aus den letzten 100 Jahren nach dem Erscheinungsjahr zu ordnen.

Nostalgisches LP-Auflegen

Am 22. April werden Langspielplatten aufgelegt! Die Besucher sind eingeladen, Schätze aus der eigenen Plattensammlung von damals oder heute mitzubringen! Ein Plattenspieler steht vor Ort zur Verfügung. Natürlich darf auch der eine oder andere Songcontest-Hit nicht fehlen!

ESC-Semifinale

Am 13. Mai wird gemeinsam das erste ESC-Semifinale vom 12.5. angeschaut und siegreichen ESC-Songs aus den letzten Jahren gelauscht. Dazu gibts Kaffee, Tee und kleine Frühstückssnacks.

Termine und Programm in der Ottakringer Haberlgasse 76:

Mittwoch, 15. April 2026, 9.30–11.30 Uhr – „Hitster“ spielen

Mittwoch, 22. April 2026, 9.30–11.30 Uhr – Langspielplatten hören

Mittwoch, 29. April 2026, 9.30–11.30 Uhr – Karaoke singen

Mittwoch, 6. Mai 2026, 9.30–11.30 Uhr – „Hitster“ spielen

Mittwoch, 13. Mai 2026, 9.30–11.30 Uhr – LPs hören, Warm-Up Eurovision Song Contest