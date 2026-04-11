Als Host-City des Eurovision Song Contest lebt die ganze Stadt den Rhythmus des internationalen Musikwettbewerbs. WIENXTRA sorgt im April und Mai dafür, dass Kinder, Jugendliche und Familien das ESC-Fieber richtig packt. Von Kinderdisco über Gamingabende bis zum großen Public Viewing können junge Fans Musik und Stimmung hautnah erleben, kreativ werden und gemeinsam das größte Musikfest der Welt feiern.

Kinderdisco mit ESC-Feeling und Fan-Armbänder

Die WIENXTRA-Kinderdisco im The Loft (7.5., 15.30-18.30 Uhr, Lerchenfelder Gürtel 37, 1160 Wien) bringt kleine ESC-Fans zum Tanzen. DJ Olibär und DJ Conny Lee liefern die Beats, während Maskottchen Holli und Auri für Spaß und gute Laune sorgen. Fotobox und Airbrush-Tattoos machen das Erlebnis unvergesslich. Eine Anmeldung ist unter wienxtra.at erforderlich.

Wer gerne bastelt, kann in der Kinderinfo gratis eigene ESC-Fan-Armbänder gestalten. Gleichzeitig entdeckt ihr spannende Tipps zu Kultur- und Freizeitangeboten in Wien – ideal für die ganze Familie. Am 29.4., 6.5. und 13.5., jeweils von 16 bis 18 Uhr (4-99 Jahre, Begleitperson erforderlich, Museumsplatz 1, 1070 Wien).

ESC-Action für Jugendliche: Spiele, Mode & Musik

Bei der Board Game Night – ESC Edition treffen Party-, Musik- und Kommunikationsspiele auf Eurovision-Stimmung. Für alle von 13 bis 26 Jahren, 9.5., 18–22 Uhr, WIENXTRA-Jugendinfo, Babenbergerstraße 1, 1010 Wien, keine Anmeldung notwendig. Die Kleidertauschparty verwandelt aussortierte Kleidung in stylische Lieblingsstücke mit ESC-Glam, unterstützt von Schülerinnen und Schülern der Modeschule Hetzendorf, Von 13 bis 26 am 9.5., 12-16 Uhr in der Jugendinfo. Anmeldung unter: wienxtra.at/jugendinfo/

Musikbegeisterte Jugendliche zeigen beim Acousticclub – ESC Edition ihr Talent auf der Bühne: am 16.5., 16 bis 26 Jahre, Gruppen willkommen, WIENXTRA-Cinemagic, Uraniastraße 1, 1010 Wien, Eintritt gratis. Tanzfans lernen im Workshop mit Nat-K die Choreografie zum ESC-Poptrack „JALLA“. Bewegung, Musik und Kreativität verbinden sich zu einem unvergesslichen Erlebnis. 9.5., 15–17 Uhr, WIENXTRA Stadtbox, Barbara-Prammer-Allee 11, 1220 Wien, Teilnahme gratis, Anmeldung erforderlich.

Public Viewing und flottes Musical-Filmprogramm

Das Public Viewing des ESC-Finales im WIENXTRA-Cinemagic lässt Jugendliche und Gruppen die Entscheidung auf großer Leinwand miterleben – Chill-out-Lounge, Fotostation und Festivalstimmung inklusive. 16.5., 16-26 Jahre, WIENXTRA-Cinemagic, Uraniastraße 1, 1010 Wien, Eintritt gratis.

Parallel dazu läuft im Mai ein (Film)Musical-Special für Kinder. Highlights wie „Die Schule der magischen Tiere 1“, „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ oder „Mary Poppins’ Rückkehr“ warten auf kleine Cineasten. Alle Filme sowie Kartenreservierungen gibt es unter wienxtra.at/cinemagic

Die kostenlosen Angebote machen es leicht, die internationale Musikshow gemeinsam zu erleben, neue Freundschaften zu schließen und jede Menge ESC-Spaß zu genießen.