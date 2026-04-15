Zahlreiche Standlerinnen und Standler präsentieren Spezialitäten aus jenen Ländern, die heuer beim Song Contest in Wien vertreten sind. Besucherinnen und Besucher können sich dabei quer durch Europa kosten – von herzhaft bis süß, von klassisch bis modern. Der Naschmarkt zeigt sich einmal mehr als Ort der Vielfalt und Begegnung.

Musik sorgt für echte ESC-Stimmung

Neben kulinarischen Highlights wartet auch ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Live-Acts mit aktuellen sowie legendären Eurovision-Hits sorgen für die passende Stimmung. So wird der Markt zur Bühne – und die Gäste mittendrin im internationalen Song-Contest-Feeling.

Vizebürgermeisterin und Märkte-Stadträtin Bettina Emmerling betont: „Den Eurovision Song Contest nicht nur zu hören, sondern auch kulinarisch zu erleben, macht den ‚Eurovision Markt Contest‘ zu etwas ganz Besonderem.“

Treffpunkt für Vielfalt und Miteinander

Auch Marktamtsdirektor Andreas Kutheil unterstreicht die Bedeutung der Veranstaltung: Der Naschmarkt stehe wie kaum ein anderer Ort für Internationalität und Lebensfreude. Mit dem Event werde genau dieses Lebensgefühl gefeiert – gemeinsam mit den Standlerinnen und Standlern.

Sicherheit und Qualität im Fokus

Damit das Fest für alle ein unbeschwertes Erlebnis bleibt, setzt das Marktamt Wien gemeinsam mit dem ORF auf höchste Standards bei der Lebensmittelsicherheit. Ein eigens erarbeitetes Konzept sorgt für strenge Kontrollen – sowohl am Veranstaltungsort als auch in den Fanzonen. Qualität, Hygiene und Transparenz stehen dabei im Mittelpunkt.

Kontrollen für Fairness und Schutz

Zusätzlich werden verstärkte Gewerbekontrollen durchgeführt. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem Sicherheitspersonal, das vorab überprüft werden muss. Auch beim Verkauf von Fanartikeln wird genau hingeschaut, um Besucherinnen und Besucher vor unseriösen Angeboten zu schützen.

Weitere Informationen gibt es beim Marktamts-Telefon unter 01/4000-8090. Die Hotline ist von Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 21 Uhr, am Samstag von 8 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 9 bis 15 Uhr erreichbar.