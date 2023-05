Dieses Café wird wahrlich ganz außergewöhnlich

Tolles Projekt des Penzinger Vereins 0816 und Kabarettist Christoph Fälbl. „Schon immer war es mein Wunsch, ein eigenes Cafe zu eröffnen.“ Nach dem Sommer ist es soweit.

Mitte September sollen sich die Türen des neuen Cafés „Außergewöhnlich“ in der Nisselgasse 9 ­öffnen. Namhafte Prominente und der gemeinnützige Verein „0816 alles, außer gewöhnlich“ mit Sitz in der Hütteldorfer Straße zeichnen dafür verantwortlich. In dem Café sollen Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen eine Praxisausbildung bekommen.

Fälbl arbeitet mit

„Ich werde selbst im Café mitarbeiten und freue mich den Kindern, die gerade aus der Schule herauskommen, eine Möglichkeit und Perspektive für das Berufsleben zu bieten“, sagt Fälbl zu der neuen Aufgabe, die „schon immer ein Wunsch war“. Denn: „Ich will, dass die Kinder lernen, ein selbstbestimmtes und würdiges Leben zu führen.“ Die Arbeit im Café soll dabei wesentlich mithelfen, wie auch die Leiterin des 0816-­Vereins ­Verena ­Augustin betont.

Benefiz-Abend

Unter dem Titel „Künstler mit Herz“ wird es für das außergewöhnliche Kaffehaus am 13. Juni um 19:30 Uhr im Theater Akzent (4., Argentinierstraße 37) einen Benefizabend mit Christoph Fälbl, Wolferl Ambros, Josef Hader, Nadja Maleh, Kristina Sprenger, Gerald Pichowetz und Gary Lux geben. Die Karte kostet 60 Euro – und ist gut investiert. Ticket-Hotline: 01/501 65-13306 oder http://www.akzent.at