Unter den Ballgästen fanden sich auch zahlreiche Prominente aus Kunst, Kultur und Politik, darunter Stadtrat Peter Hacker, Sozialministerin Corina Schuhmann, Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, Kristina Sprenger, Bernhard Speer, Lou-Anne Gleissenebner mit Mama Martina, und viele weitere bekannte Persönlichkeiten.

Von der Vision zum größten Fest der Vielfalt

Vor 17 Jahren hatte Monika Haider, die „Ballmutter“, die Idee, einen Ball zu schaffen, der niemanden ausschließt. Was 2008 mit 300 Besucher*innen im kleinen Jugendstiltheater am Spiegelgrund begann, ist heute das größte Fest der Vielfalt Österreichs. Unter dem Ehrenschutz von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig öffnete das Rathaus heuer erneut seine Tore für eine Nacht, die Barrieren abbaut und Menschen zusammenbringt. „Vielfalt ist keine Herausforderung, sondern eine Bereicherung. Alle sind willkommen“, so eine überwältigte Monika Haider.

Sechs Floors voller Musik und Lebensfreude

Nach einer schwungvollen Eröffnungsshow – charmant moderiert von Markus Freistätter, Miriam Labus und Amira Awad – boten sechs verschiedene Floors ein vielfältiges Musikprogramm.

Von DJ Mannix und Katie Kace bis zu Live-Auftritten von PÄM oder Schwesta Ebra – gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden. Ein besonderes Highlight war der GLAM CHAMBER, hosted by Ryta Tale, Metamorkid und Grazia Patrizia. Auch barrierefreie Angebote spielten eine große Rolle: Im DEAF BEAT CLUB wurde Musik spürbar gemacht, während beim Musikgebärden-Karaoke Songs nicht nur gesungen, sondern auch in Gebärdensprache performt wurden.

Die traditionelle Mitternachtseinlage von Brani Zunami in Gebärdensprache sorgte für einen besonders berührenden Moment.

Ballnacht mit Haltung – Dunkelbar und inklusive Kunst

Neben den Tanzflächen gab es viele besondere Erlebnisse zu entdecken. In der Dunkelbar, gestaltet gemeinsam mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband WNB, servierten blinde Kellner*innen Getränke – völlig ohne Licht, um Vertrauen und Intuition zu stärken. Die Ausstellung „World Unseen“ von Canon präsentierte Kunstwerke, die nicht nur gesehen, sondern auch ertastet und gehört werden konnten.

Auch die Mode war inklusiv: HUMANA Österreich zeigte Second-Hand-Ballmode, und Primark präsentierte seine „Adaptive Fashion“-Kollektion, die Mode mit Funktionalität verbindet.

Preis der Vielfalt 2025

Im Rahmen eines Gala-Dinners mit 300 Gästen wurde der „Preis der Vielfalt“, präsentiert von Magenta Telekom, verliehen.

Die Gewinner*innen:

Einzelpersonen (NIVEA): Victoria Lutz

Vereine (Radio Wien): Our Bodies

KMU (Helvetia): Lillis Ballroom

Großunternehmen (Magenta Telekom): Erste Bank

Die von Sabine Wiedenhofer gestalteten Statuen standen unter dem Motto „I AM“ – ein Symbol für Selbstbestimmung und Vielfalt.

Für kulinarische Highlights sorgte Österreichs jüngste Haubenköchin Viktoria Fahringer.

TV-Tipp

Wer die glamouröse Ballnacht noch einmal erleben möchte, sollte am Dienstag, den 9. September, um 23:05 Uhr auf ORF 1 einschalten: „Best of 17. Diversity Ball“ zeigt die schönsten Momente dieses unvergesslichen Abends.