Ein Kalender schenkt Laborbeagles neue Hoffnung

18 Tierfreunde aus Österreich und Deutschland machen mit dem Charity-Kalender „Das Leben ist ein Beagle“ auf das Schicksal von Laborhunden aufmerksam.

Der gesamte Erlös unterstützt ehemalige Laborbeagles auf ihrem Weg in ein neues Leben.

Zwölf Monate, zwölf Beagles

Hochwertige Hundefotografie trifft auf wichtige Aufklärungsarbeit: Der Charity-Kalender 2027 zeigt zwölf Beagles und vermittelt zugleich Wissenswertes über Tierversuche, Laborhunde und die Arbeit der Laborbeaglehilfe e. V. Hinter dem Projekt stehen 18 Privatpersonen aus Österreich und Deutschland, die den Kalender gemeinsam geplant, finanziert und produziert haben.

Beagles werden aufgrund ihrer Größe, ihres ausgeglichenen Wesens und ihrer Sozialverträglichkeit häufig als Versuchshunde eingesetzt. Dürfen sie das Labor verlassen, müssen viele von ihnen alltägliche Dinge wie Straßenverkehr, Haushaltsgeräusche oder das Zusammenleben mit Menschen erst kennenlernen.

Hilfe für den Neustart

Die Laborbeaglehilfe begleitet freigegebene Hunde auf ihrem Weg in ein geeignetes Zuhause. Sie unterstützt bei der Resozialisierung, Vermittlung und medizinischen Versorgung. Die Verkaufserlöse des Kalenders gehen – abzüglich Porto und Transaktionskosten – vollständig an den Verein.

Die Initiative kommt ohne klassisches Werbebudget aus. Sämtliche Kosten wurden unter dem Dach von Arthurdesign privat getragen. Gesucht wird daher keine finanzielle Unterstützung, sondern vor allem Reichweite.

Das Ziel: 999 Kalender

Bereits nach den ersten Verkaufstagen fanden 153 Exemplare einen Abnehmer. Bis zum Verkaufsende am 6. Dezember 2026 sollen insgesamt 999 Kalender verkauft werden. Ein Exemplar kostet 14,99 Euro zuzüglich Versandkosten und ist über arthurdesign.de erhältlich.

So wird aus einem Kalender ein Geschenk, das weit über das Jahr 2027 hinaus wirkt.