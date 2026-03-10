Zahlreiche Gäste genossen am 7. März im Haus der Begegnung die festliche Atmosphäre und verbrachten schwungvolle Stunden auf dem Parkett. Eröffnet wurde der Ball von Stadtrat Peter Hacker. Als Ehrengast war auch die Stadträtin für Finanzen Barbara Novak, anwesend. Gemeinsam mit vielen weiteren wirtschaftlichen und politischen Ehrengästen aus dem Bezirk wurde der festliche Abend eingeläutet.

Wiedersehen 2027

Die Mitglieder des Ballkomitees unter der Leitung von Franz Rath zeigten sich erfreut über die gelungene Ballnacht und die hohe Zahl an Besucherinnen und Besuchern. Besonders stolz ist das Team darauf, diese großartige Döblinger Tradition auch im kommenden Jahr fortsetzen zu können. Der Döblinger Bezirksball bleibt damit ein wichtiger Treffpunkt für die Gemeinschaft im Bezirk und ein fixer Höhepunkt im gesellschaftlichen Kalender Döblings.