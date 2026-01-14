Vom 23. bis zum 31. Jänner verbreiten die Mitglieder der Döblinger Faschingsgilde wieder ihre Gags auf der Bühne des Veranstaltungszentrums (ehem. Haus der Begegnung) in der Gatterburggasse 2A. Das heurige Motto: „Einen Jux woll’n wir uns machen!“ Die Sitzungen der Gilde sind seit Wochen fast ausverkauft, Restkarten sind jedoch noch zu haben. Die Vorstellungen finden jeweils um 19 Uhr statt. Mit Ausnahme der Famlienperformance am 25. Jänner, die beginnt um 17 Uhr.

Programm 2026

Was unter dem genialen Gildenpräsidenten Paul W. Herzog und dem Vizepräsidenten-Prinzenpaar Alexander Nowotny und Elisabeth Olischar – auch ELIOLI genannt und erfolgreiche Wiener Gemeinderätin – in den vergangenen Monaten ge- und erfunden oder aus Zeitungen abgeschrieben worden ist (Motto: denn solche Dinge lassen sich einfach nicht erfinden), ist leider noch streng geheim. Die Wahrheit kann man nur selbst durch einen Besuch bei einer der Sitzungen ergründen. Ein Geheimnis wurde dem Wiener Bezirksblatt aber schon verraten: Es kommt kein Politiker ungeschoren davon.