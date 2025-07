Nach 27 Jahren: Dominic Heinzl & Sonja Sarközi sagen “Ja”

Nach fast drei Jahrzehnten Beziehung krönten ATV-Star Dominic Heinzl und Bank-Topmanagerin Sonja Sarközi ihre Liebe mit einer romantischen Hochzeit in der idyllischen Südsteiermark.

Drei Tage lang wurde gefeiert – stilvoll, emotional und prominent besetzt.

27 Jahre Liebe – und dann ein “Ja” im Grünen

Was lange währt, wird endlich wunderbar: Nach 27 gemeinsamen Jahren haben sich Heinzl und Sarközi entschieden, sich das Ja-Wort zu geben – und das auf besonders stilvolle Weise. Die Feierlichkeiten fanden in der Weinregion rund um Gamlitz statt und verbanden ländlichen Charme mit großem Glamour.

Ein Antrag wie aus dem Film

Der Startschuss zur Hochzeit fiel bereits filmreif: Bei Sonnenuntergang und Gondelromantik in Venedig kniete Heinzl vor seiner Sonja nieder. Umgeben vom Zauber der Lagunenstadt sagte sie „Ja“ – ein Moment wie aus einem Liebesdrama.

Drei Tage voller Emotionen und Stil

Die Hochzeitsfeier selbst erstreckte sich über drei Tage:

Tag 1: Ein entspanntes Welcome-Dinner im stilvollen Hotel inmitten der Weinberge eröffnete das Fest. Regionale Köstlichkeiten und edle Weine gaben den Ton für die kommenden Tage vor.

Prominente Gratulanten & musikalische Highlights

Die Zeremonie wurde musikalisch von Sängerin Missy May begleitet. Die Trauung selbst übernahm Dompfarrer Toni Faber, ein langjähriger Freund des Paares. Gefeiert wurde danach mit einem exklusiven Gala-Dinner in den Weinbergen bis in die frühen Morgenstunden.

Auch die Gästeliste konnte sich sehen lassen: Neben Familie und engen Freunden waren auch einige bekannte Gesichter dabei – darunter die STYLE UP YOUR LIFE!-Macher Adi Weiss und Michael Lameraner, Rennfahrerin Corinna Kamper mit Tänzer Danilo Campisi, Moderatorin Marion Nachtwey und Fitness-Unternehmer Ernst Minar, der auch als Trauzeuge fungierte.