Dompfarrer Toni Faber liest Messe im Haus Rosenberg

Am Tag der Pflege und Betreuung laden der Direktor, Stephan Duursma, und sein Team die Bewohner des Hauses Rosenberg in Hietzing und Interessierte aus der Nachbarschaft zu einem demenzfreundlichen Gottesdienst.

Das Haus Rosenberg (13., Rosenhügelstraße 192) veranstaltet am 12. Mai 2023 um 10 Uhr einen demenzfreundlichen Gottesdienst mit Dompfarrer Toni Faber. Das Pensionisten-Wohnhaus spezialisierte sich bereits nach der Generalsanierung 2014 als eines der ersten Einrichtungen in Wien auf die Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz und bietet mit seinem Betreuungszentrum 36 Plätze für diese an.

Die Messe nimmt Rücksicht auf die Bedürfnisse von demenziell erkrankten Personen – speziell in der Liturgie und bei der Auswahl der Lieder. Der Gottesdient ist auch deutlich kürzer. Im Anschluss (ab ca. 11) gibt es die Möglichkeit zum Austausch bei einer Agape. Für die musikalische Begleitung zeichnet sich Christian Fraberger verantwortlich.

Interessierte aus der Nachbarschaft sind ausdrücklich herzlich willkommen!

Wien ist demenzfreundlich

Die Häuser zum Leben und die PensionistInnenklubs für die Stadt Wien sind Teil der „Plattform Demenzfreundliches Wien“. Diese spannt einen Bogen zwischen der Stadt Wien und allen Initiativen, die sich zum Thema Demenzfreundlichkeit engagieren. Aufgaben und Ziele sind: Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft; Austauschförderung zwischen demenzfreundlichen Initiativen und Organisationen; Identifikation und Abbau von Barrieren für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen; Drehscheibe für Information und Wissen zum Thema Demenz; Zugang zu Projekten und Angeboten und Koordination und Vernetzung der Mitglieder.

Das Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser ist interkonfessionell. Hier begegnen sich Menschen aus 60 Ländern aller Glaubensrichtungen und auch jene ohne Bekenntnis mit Respekt und Akzeptanz. Alle Menschen finden hier selbstbestimmte Lebensräume und Arbeitswelten vor.