Als Versicherungs- und Vorsorgeberater:in erwartet einen ein vielseitiger Beruf, der selbstständiges Arbeiten, flexible Zeiten und den direkten Kontakt mit Kund:innen verbindet. Ob im persönlichen Gespräch oder digital – Kund:innen werden individuell betreut und in unterschiedlichen Lebensphasen begleitet.

Dabei können Mitarbeiter:innen ihren Arbeitsalltag selbst gestalten und sind ortsunabhängig unterwegs. Gleichzeitig profitieren sie von einem stabilen Anstellungsverhältnis. Ein wichtiger Teil ist auch die fundierte Ausbildung sowie der starke Zusammenhalt im #TeamDONAU, der besonders zu Beginn spürbar ist.

Mehr als nur Verkauf

Im Mittelpunkt steht nicht der schnelle Abschluss, sondern die langfristige Betreuung. Versicherungsberater:innen übernehmen Verantwortung für die Absicherung und Zukunft ihrer Kund:innen. Dafür braucht es neben Fachwissen auch Einfühlungsvermögen, Verlässlichkeit und echtes Interesse an Menschen.

Nicht selten entstehen daraus Beziehungen, die viele Jahre hinweg bestehen bleiben.

Arbeiten, wo man zuhause ist

Ein gutes Beispiel dafür ist Carina. Sie arbeitet in ihrer eigenen Region und kennt viele ihrer Kund:innen nicht nur aus Beratungsgesprächen, sondern auch aus dem Alltag.

„Ich habe hier einen Mix aus Freiheit, Verantwortung und Kommunikation gefunden, der wirklich zu mir passt.“

…erzählt sie. Für sie zählt vor allem der persönliche Kontakt: Vertrauen wächst über Zeit, durch Gespräche und gemeinsame Erfahrungen.

Der Einstieg sei zwar fordernd, sagt Carina – immerhin baut man sich seinen Kundenstock, Routinen und Selbstvertrauen selbst auf. Doch genau darin liege auch die Chance zur persönlichen Weiterentwicklung.

Stark im Team – auch im Außendienst

Trotz der vielen Freiheiten im Arbeitsalltag ist man bei der DONAU nicht auf sich allein gestellt. „Ich arbeite viel eigenständig, aber ich bin nicht allein. Der Rückhalt im Team gibt Sicherheit – gerade am Anfang“, so Carina.

Der regelmäßige Austausch mit Kolleg:innen und die Unterstützung durch erfahrene Teammitglieder machen den Unterschied – und sorgen dafür, dass man sich auch in herausfordernden Phasen gut aufgehoben fühlt.

Ein Job mit Sinn

Was den Beruf besonders macht, ist die Nähe zu den Menschen. Es geht nicht nur um Zahlen oder Polizzen, sondern um echte Lebenssituationen. Kund:innen werden oft über viele Jahre begleitet – bei großen Entscheidungen, aber auch in schwierigen Momenten.

„Einfühlungsvermögen und der Blick fürs Ganze machen in diesem Job einen echten Unterschied.“

…bringt es Carina auf den Punkt.

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