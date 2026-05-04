Die Tätigkeit als Versicherungs- und Vorsorgeberater:in verbindet viele Anforderungen, die heute am Arbeitsmarkt wichtig sind: selbstständiges Arbeiten, flexible Gestaltung und direkter Kontakt mit Kund:innen. Ob persönlich oder online – jede Beratung ist individuell und orientiert sich an der jeweiligen Lebenssituation.

Mitarbeiter:innen organisieren ihren Arbeitsalltag eigenverantwortlich und arbeiten unabhängig vom Standort. Gleichzeitig bietet die DONAU die Sicherheit eines fixen Dienstverhältnisses. Dazu kommen eine fundierte Ausbildung sowie ein starker Teamzusammenhalt im #TeamDONAU, der besonders beim Einstieg unterstützt.

Mehr als nur Verkauf

Im Vordergrund steht nicht der schnelle Verkauf, sondern die langfristige Begleitung der Kund:innen. Versicherungsberater:innen tragen Verantwortung für wichtige Entscheidungen rund um Absicherung und Vorsorge. Dafür braucht es Fachwissen, Verlässlichkeit und ein gutes Gespür für Menschen.

So entstehen oft Kontakte, die über viele Jahre bestehen bleiben.

„Ich will Erfolg, aber nicht allein“

Patrick ist Gebietsverkaufsleiter bei der DONAU Versicherung und kennt den Außendienst aus eigener Erfahrung. Seine Karriere begann er selbst im Vertrieb – mit genau den Fragen und Unsicherheiten, die viele zu Beginn beschäftigen.

„Ich habe mich damals gefragt, wie der Job im Freundeskreis ankommt“, erinnert er sich. Die Realität habe ihn positiv überrascht: „Am Ende waren viele froh, jemanden zu haben, dem sie vertrauen können.“

Gemeinsam wachsen im Team

Heute legt Patrick besonderen Wert auf ein starkes Miteinander. Für ihn ist klar: Unterschiedliche Lebensrealitäten und Perspektiven sind ein echter Gewinn – gerade im Vertrieb.

„Gerade im Vertrieb ist es wichtig, Menschen ganzheitlich zu verstehen – und dafür braucht es Vielfalt“.

…sagt er.

Neue Kolleg:innen werden dabei nicht allein gelassen: Durch Seminare, Webinare und den direkten Austausch im Team erfolgt eine intensive Einschulung. „Niemand muss hier perfekt starten. Wichtig ist der Wille – alles andere kann man lernen.“

Chancen, die viele unterschätzen

Was Patrick am Außendienst besonders schätzt, ist die Vielfalt des Berufs – und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Vom persönlichen Wachstum bis hin zu attraktiven Verdienstchancen: Der Job bietet mehr, als viele zunächst erwarten.

„Viele sind überrascht, welche Chancen sich hier persönlich und beruflich ergeben.“

Mehr Infos unter donauversicherung.at/karriere/vertrieb