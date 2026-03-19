Mit insgesamt vier Festivaltagen sowie drei zusätzlichen Konzert-Highlights erwartet Besucherinnen und Besucher ein erweitertes Programm mitten in Wien. Über 40 Live-Acts sorgen für ein abwechslungsreiches Line-up, das von nostalgischen 80er- und 90er-Partys bis hin zu aktuellen Chart-Stars reicht.

Ob ausgelassene Stimmung zu den größten Hits vergangener Jahrzehnte oder energiegeladene Auftritte internationaler Künstler – auf der Donauinsel wird Musik zum Gemeinschaftserlebnis unter freiem Himmel.

Für jeden Geschmack das Richtige

Das Festival punktet auch heuer mit seiner musikalischen Vielfalt: Mitsingen, Tanzen und Staunen stehen gleichermaßen am Programm. Große Live-Shows, bekannte Songs und sommerliche Atmosphäre machen das Event zu einem Fixpunkt im Wiener Veranstaltungskalender.

BALLER ISLAND (17. Juli 2026)

Freut euch auf die wohl heftigste Mallorca Open Air Party des Jahres „BALLER ISLAND“ auf der Wiener Donauinsel. Die MEGA-Show mit den wohl größten Stars & Acts der Party Hochburg. Eine Party voller WOW Effekte und absoluter Reizüberflutung, 100% Entertainment & Acts sowie eine Show, die mit ständigen Überraschungsmomenten absolut jeden begeistert!

IT’S MY LIFE – 90ER FESTIVAL (18. Juli 2026)

IT´S MY LIFE, ÖSTERREICHS GRÖSSTES 90´ER OPEN AIR FESTIVAL auf der Wiener Donauinsel. Die MEGA-Show mit den größten Stars & Acts der Neunziger live. Begleite uns zurück in die geilste Zeit deines Lebens!

LUCIANO (21. Juli 2026)

Mit Luciano steht einer der erfolgreichsten Rap-Acts Europas am 21. Juli 2026 auf der Bühne des Donauinsel Open Air.

Als meistgestreamter deutscher Künstler, Chart-Dominator und stilprägender Soundvisionär bringt Luciano seine größte Show nach Wien – mitten ins Herz des Sommers.

Ein Abend für alle, die modernen Hip-Hop, Energie und Gänsehaut-Momente lieben.

One night. One island. One legend.

ROXETTE (22. Juli 2026)

Sensation auf der Donauinsel: Roxette feiern Österreich-Comeback mit der „Live – Back Again Tour“. Am Mittwoch, den 22. Juli 2026, kehren Roxette im Rahmen des Donauinsel Open Air erstmals seit elf Jahren wieder auf eine österreichische Bühne zurück. Unter dem Motto „Live – Back Again“ feiern Per Gessle und seine Band ein emotionales Comeback und setzen mit diesem Sensationskonzert einen besonderen Höhepunkt im Festivalprogramm auf der Wiener Donauinsel.

RITA ORA (23. Juli 2026)

Am 23. Juli 2026 findet im Rahmen des Donauinsel Open Air ein besonderer Konzertabend auf der Wiener Donauinsel statt. Rita Ora bringt ihre größten internationalen Hits in die Bundeshauptstadt und präsentiert eine kraftvolle, hochenergetische Live-Show. Songs wie „Anywhere“ oder „Let You Love Me“ zeigen eindrucksvoll, warum sie seit Jahren zu den prägenden Pop-Stimmen ihrer Generation zählt.

FOREVER YOUNG – 80ER FESTIVAL (24. Juli 2026)

FOREVER YOUNG, ÖSTERREICHS GRÖSSTES 80´ER OPEN AIR FESTIVAL mit Radio Wien auf der Wiener Donauinsel. ERLEBE ÖSTERREICHS GRÖSSTES 80ER OPEN AIR FESTIVAL auf der malerischen Wiener Donauinsel. Tauche ein in eine MEGA-Show mit den unvergesslichen Stars und Acts der Achtziger, die live die Bühne erobern. Begib dich mit uns auf eine Zeitreise zurück in die atemberaubende Ära!

MILLENNIUM BEATS – 2000ER FESTIVAL (25. Juli 2026)

MILLENNIUM BEATS, ÖSTERREICHS GRÖSSTES 2000er OPEN AIR FESTIVAL. ERLEBE ALLE STARS DER 2000er LIVE & OPEN AIR AUF DER WIENER DONAUINSEL

Hotpants, Miniröcke, Jeans mit niedriger Taille oder Tops mit Spaghettiträger….ach wie geil war die Zeit! Ob mit Ziegenbart, Dreadlocks, jede Menge Piercings am Körper oder einem Tribaltattoo an der Hüfte, wir wussten, wie man steil geht! Mit unseren Klapphandys oder Nokia Bananen waren wir technisch ganz weit vorn.

Nach stundenlangen Guitar Heroes Sessions ging es dann ab in die heißesten Clubs der Stadt wo uns die Beats von Gabry Ponte, Prezioso, Brooklyn Bounce oder Cascada in Ihren Bann zogen.

Exklusiver Rabatt für unsere Leser

Ein besonderes Zuckerl gibt es für Leserinnen und Leser: Mit dem Code “dioa26” sichern Sie sich jetzt minus 20 Prozent Rabatt auf Tickets.

Damit wird das Donauinsel Open Air nicht nur zum perfekten Ostergeschenk, sondern auch zur idealen Gelegenheit, sich selbst eine Freude zu machen und den Sommer gebührend einzuläuten.

👉 Tickets und weitere Infos unter: donauinselopenair.at

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