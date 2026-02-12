In Summe betrifft das mehr als 250.000 Schüler, die am 3. Juli ihren letzten Schultag haben. Nach der Zeugnis-Verteilung können sie ab 12 Uhr auf die Donauinsel fahren, um zu feiern und Spaß zu haben. Das können sie etwa auf der Kinderfreunde-Insel mit Robert Steiner und Rolf Rüdiger oder auf der Sport-Insel mit vielen Bewegungsangeboten. Kinderherz, was willst du mehr?!

Schwierige Lage

Bei der Programm-Präsentation skizzierte SPÖ-Landesparteisekretär Jörg Neumayer die aktuelle Lage: “Wir haben wirtschaftlich herausfordernde Zeiten, die auch am Donauinselfest nicht spurlos vorübergehen. Daher gilt es mit Augenmaß zu planen. Die gute Nachricht ist, dass die Förderungen trotz der höheren Kosten gleich bleiben.” Sie betragen 1,8 Millionen Euro und decken ein Drittel der Gesamtkosten ab.

Wirtschaftfaktor DIF

Neumayer betont weiters: “Beim DIF kommt jeder Euro sechs bis acht Mal retour. Die gesamte Wertschöpfung des Festivals beträgt 40 Millionen Euro. Auch das ist einmalig.” Wie das Musikprogramm: Es bleiben wie bisher 14 Bühnen mit Musik bestehen, allerdings “wird die Auftrittsdauer der einzelnen Gigs länger”, so DIF-Geschäftsführerin Julia Healy. “Das war ein Wunsch der Besucher”.

Viel Rot-Weiß-Rot

Ein wesentliches Herzstück des Inselfestes bleibt der Austropop und die Auftritte der österreichischen Sänger und Künstler. Allerdings sollen auch wieder internationale Stars aufgeigen: “Daran arbeiten wir gerade, das braucht aber noch Zeit”, so Healy im WBB-Gespräch. Am Geld soll es dabei nicht scheitern.

Fußball-WM live

“Rot-Weiß-Rot” wird hoffentlich auch bei der Übertragung der Fußball-WM-Spiele großgeschrieben. “Hoffentlich ist unser Nationalteam dann noch dabei”, betont Neumayer. Das DIF findet nach der WM-Gruppenphase statt, die WM-Spiele am Samstag und Sonntag werden live übertragen: “Wir werden Platz auf der Sportinsel vorsehen und planen einen großen Bildschirm”, so Josef Wiedenhofer.

Wer geht aufs DIF?

Interessant auch die Zahlen, wie sich die Gäste des Inselfestes aufteilen. Demnach kommen zu einem Drittel die Wiener auf ihr Heim-Festival, zu einem Drittel Gäste aus den Bundesländern und der Rest sind Touristen. Womit das Donauinselfest alljährlich auch weit über die Grenzen Wiens hinaus strahlt.

