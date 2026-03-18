Der Festivalfreitag gehört traditionell der Jugend – und setzt heuer ein starkes Zeichen für Inklusion. Mit dem Konzert „Thorsteinn Einarsson für Alle“ startet das Event am letzten Schultag offiziell. Speziell für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf wird ein barrierearmes Musikerlebnis geboten, inklusive Gebärdensprach-Performance und Betreuung vor Ort.

Ein zusätzlicher Anreiz für viele junge Besucher:innen: Gratis Eis am Zeugnistag – solange der Vorrat reicht. Ein sommerlicher Start, der nicht nur musikalisch für gute Stimmung sorgt.

Gesundheit im Fokus: „Sonne ohne Reue“

Neben Unterhaltung setzt das Donauinselfest auch heuer wieder auf Bewusstseinsbildung. Gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe Wien wird die Kampagne „Sonne ohne Reue“ fortgeführt. Ziel ist es, über Sonnenschutz und Hautkrebs-Vorsorge aufzuklären.

Gerade bei sommerlichen Großevents wie diesem gewinnt das Thema an Bedeutung – mit Informationsangeboten und direkter Ansprache vor Ort.

Sport, Action und Mitmachen für alle Generationen

Auch abseits der Bühnen wartet ein vielfältiges Programm: 14 Bühnen und zahlreiche Mitmach-Stationen sorgen für Bewegung und Abwechslung. Neu dabei sind etwa Fußball-Stationen des ÖFB, betreut von Trainer:innen – inklusive Autogrammstunden mit Spielerinnen der Frauen-Nationalmannschaft.

Die „Action & Activity Insel“ des Österreichischen Bundesheeres lädt ebenso zum Ausprobieren ein, während Klassiker wie das Beachvolleyball-Turnier oder Yoga-Angebote bestehen bleiben.

Besonders wichtig: Das Festival richtet sich an alle Generationen. Von Line Dance für Senior:innen bis hin zu Kinderprogrammen wie „2 um 2“ ist für jede Altersgruppe etwas dabei.

Mehr als Musik: Treffpunkt für ganz Wien

Seit über 40 Jahren steht das Donauinselfest für Begegnung, Kultur und leistbare Freizeitgestaltung. Auch 2026 bleibt dieser Anspruch bestehen: ein niederschwelliges Angebot für alle Wiener:innen – unabhängig von Alter oder Einkommen.

Das vollständige Musik-Line-up wird traditionell erst Ende Mai präsentiert. Fix ist aber schon jetzt: Der Sommer in Wien beginnt heuer auf der Donauinsel – mit Musik, Bewegung und jeder Menge guter Laune.