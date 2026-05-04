Mit 4. Mai startet die Wohnungsvergabe für den Gemeindebau NEU in der Donaustadtstraße 35A. In den kommenden Monaten werden hier 148 leistbare Gemeindewohnungen fertiggestellt – mit sozialer Infrastruktur, großzügigen Gemeinschaftsflächen sowie Fokus auf Nachhaltigkeit und Lebensqualität. „Die Stadt wächst und mit ihr die Anzahl der Gemeindewohnungen. Das ist enorm wichtig, weil leistbaren Wohnraum braucht es für Stabilität, Sicherheit und Chancen im Leben. Der Gemeindebau NEU in der Donaustadtstraße schafft mit hoher Alltagstauglichkeit und Gemeinschaftsinfrastruktur ein leistbares und lebenswertes Wohnumfeld für Familien, Kinder, ältere Menschen und Alleinerziehende“, erklärt Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

„Der Gemeindebau NEU in der Donaustadtstraße ist ein wichtiger Baustein für die positive Entwicklung unseres Bezirks. Mit leistbaren Wohnungen, einem Kindergarten und attraktiven Frei- und Spielräumen entsteht hier ein Ort, der das Zusammenleben stärkt und die Lebensqualität für die Menschen in der Donaustadt nachhaltig verbessert“, sagt Ernst Nevrivy, Bezirksvorsteher der Donaustadt.

Leistbares Wohnen mit Wohlfühlfaktor

Alle 148 Gemeindewohnungen NEU verfügen über private Freibereiche wie Balkone, Terrassen oder Loggien und sind flexibel auf unterschiedliche Lebensphasen ausgerichtet. Ein ausgewogener Wohnungsmix mit 1 bis 4 Zimmer Wohnungen fördert soziale Vielfalt; rund zehn Prozent der Wohnungen sind barrierefrei gestaltet. Ein zweigeschoßiger Gemeinschaftsraum mit Waschküche und Zugang zu einer Dachterrasse mit Kleinkinderspielplatz, ein helles Hauptfoyer, Tiefgarage sowie zahlreiche Fahrradabstellmöglichkeiten sorgen für hohen Wohnkomfort und Alltagstauglichkeit.

Der Gemeindebau NEU entsteht auf einer teils versiegelten Fläche eines ehemaligen Parkplatzes bzw. Müllplatzes und ist Teil des neuen Quartiers entlang der Donaustadtstraße. Eine kompakte Blockstruktur, begrünte Freiräume sowie nachhaltige Energie und Mobilitätskonzepte verbessern das Mikroklima und schaffen eine neue, nachhaltige Wohnhausanlage. Dazu tragen unter anderem Fassadenbegrünung und beschattete Aufenthaltsbereiche, eine nachhaltige Energieversorgung mit Wärmepumpe, Photovoltaik und Bauteilaktivierung sowie ein Mobilitätskonzept mit Schwerpunkt auf Rad und Öffi Nutzung bei.

Service für Wohnungssuchende

Interessierte Wohnungssuchende mit einem Wiener Wohn-Ticket mit begründetem Wohnbedarf haben auf der Website der Wohnberatung Wien www.wohnberatung-wien.at die Möglichkeit, sich für eine Wohnung anzumelden (Informationen zum Wiener Wohn-Ticket finden sich ebenfalls auf www.wohnberatung-wien.at und unter Tel. 01/24 111).