Dramatischer Rettungseinsatz in Mariahilf

Im 6. Bezirk kam es in der Damböckgasse zu einem spektakulären Rettungseinsatz. Aufgrund eines medizinischen Notfalls musste eine betagte Frau von der Feuerwehr über eine Drehleiter gerettet werden. „Die Rettungskräfte stabilisierten die Pensionistin in ihrer Wohnung, danach evakuierte die Feuerwehr sie über ein Fenster im 4. Stock des Gebäudes“, wie der Pressesprecher der MA 68 (Feuerwehr und Katastrophenschutz) berichtete. Auf ebener Erde wurde die Frau in einen Rettungswagen verfrachtet und ins Krankenhaus eingeliefert. Sie befindet sich auf der Intensivstation und ist in kritischem Zustand.