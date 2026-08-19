Drei dreiste Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

Die Alarmanlage schlägt an – und die Polizei nimmt drei Tatverdächtige in zwei Fällen in den Bezirken 3 und 22 fest.

Innerhalb weniger Stunden sind gleich zwei versuchte Fahrraddiebstähle aufgeflogen. In beiden Fällen konnten Polizisten Tatverdächtige nach rasch eingeleiteten Fahndungen festnehmen.

Am Djerassiplatz im 3. Bezirk

Der erste Fall ereignete sich am Dienstagabend, 18. August, gegen 19.30 Uhr im Bereich des Djerassiplatzes in der Landstraße. Ein Zeuge verständigte die Polizei und schilderte einen Mann, der versucht haben soll, abgestellte Fahrräder zu stehlen.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt schritten ein, der 22-jährige österreichische Staatsbürger wurde angehalten und festgenommen. Bei der Durchsuchung stellten die Polizisten ein Multitool sicher, das mutmaßlich als Tatwerkzeug verwendet worden sein soll.

Der Mann zeigte sich laut Polizei nicht geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er schließlich auf freiem Fuß angezeigt.

E-Bike-Alarmanlage im 22. Bezirk

Nur wenige Stunden später, kurz nach Mitternacht am 19. August, kam es in der Donaustadt zum nächsten Zwischenfall. Mehrere Zeugen beobachteten zwei Jugendliche, die sich an einem E-Fahrrad zu schaffen machten.

Beim Versuch, das Fahrrad zu stehlen, ging plötzlich die Alarmanlage los. Den Tatverdächtigen gelang es außerdem nicht, das E-Bike zu starten. Kurzerhand schoben sie das Fahrrad zunächst vom Tatort weg. In unmittelbarer Nähe ließen sie es schließlich zurück und flüchteten auf einem eigenen E-Fahrrad.

Dank der detaillierten Personenbeschreibung und einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizisten der Polizeiinspektion Quadenstraße zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 20 Jahren anhalten. Bei einem der beiden wurde ein Messer gefunden und sichergestellt.

Die beiden Männer wurden festgenommen und befinden sich derzeit noch in polizeilichem Gewahrsam.