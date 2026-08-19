Gänsehäufel: Größtes Bad gewinnt das Medien-Ranking

Durch den heißen Sommer sind die Bäder der Stadt wochenlang gut gefüllt. Wie die Strand- und Freibäder in den Medien abschneiden, hat sich der “Observer” angesehen.

Es kann nur eines geben: das Gänsehäufel, Wiens größtes Freibad. Es gewinnt ganz klar die Medienpräsenz, auch das Image ist sehr gut. Insgesamt wurden 24 Bäder der Stadt miteinander verglichen, wie die Agentur berichtet.

Alte Donau folgt Gänsehäufel

Mit 355 Printartikeln (Gesamtauflage: 22,7 Mio. Exemplare) und 198 Onlineartikeln (potenzielle Reichweite: 170,1 Mio. Unique Clients) führt das Strandbad Gänsehäufel klar im Ranking der Top 10-Bäder. Es hat damit mehr als doppelt so viele Erwähnungen wie Nummer zwei …

Diesen Platz belegt im Ranking das Strandbad Alte Donau mit 159 Print- und 115 Onlinebeiträgen. Für großes mediales Aufsehen sorgte ein Artikel auf derstandard.at zu längeren Öffnungszeiten aufgrund der Hitzewelle.

Lido der Hiergebliebenen

Zum Gänsehäufel gibt es noch eine interessante Zusatzinfo: Ein Artikel auf heute.at verzeichnete im Netz die potenzielle Spitzenreichweite von 2,3 Mio. Unique Clients. Der Beitrag bezog sich auf einen Bericht der „New York Times“ zu den Wiener Freibädern. Dieser pries das Gänsehäufel als „Lido der Hiergebliebenen“ mit „Mittelmeer-Flair“ an.

Auf Platz drei im Medien-Ranking landete das Kongressbad mit insgesamt 215 Beiträgen. Auch das privat geführte Schönbrunner Bad schaffte es mit 69 Berichten in die Top-Ten.

Hier die Top-Ten-Liste

Strandbad Gänsehäufel (Print: 355, Online: 198) Strandbad Alte Donau (Print: 159, Online: 115) Kongressbad (Print: 108, Online: 107) Laaerbergbad (Print: 109, Online: 67) Schafbergbad (Print: 64, Online: 95) Ottakringer Bad (Print: 91, Online: 45) Stadionbad (Print: 98, Online: 35) Brigittenauer Bad (Print: 53, Online: 63) Hietzinger Bad (Print: 81, Online: 32) Schönnbrunner Bad (Print: 52, Online: 17)

Hadersdorf überrascht

Übrigens: Als „klein aber fein“ bezeichnete das Freizeit-Portal sunny.at das Hadersdorf-Weidlingauer Bad im 14. Bezirk. Es erhielt das beste Sentiment mit 100 % an positiven Onlineberichten. Das Sommerbad mit „vorgewärmtem Wasser“ eigne sich vor allem für Familien, die Spaß im Pool suchen.

Auch die KI wurde über die Bäder der Stadt befragt. Auch hier ist das Top-3-Ergebnis eindeutig, wie die Grafik zeigt: