Eine schwere Geburt und nun schon fünf Jahre alt!

Wie schnell doch die Zeit vergeht. Der Ikea am Westbahnhof feiert genau am 26. August sein fünfjähriges Bestehen. Dabei war er einst nicht unumstritten.

Denn die Debatte um Parkplätze, Verkehrsansturm und die Anrainer ist über Monate gelaufen. Teils sehr emotional. Wobei der damalige Bezirksvorsteher Gerhard Zatlokal sich immer für die Errichtung eingesetzt hat – und viele Hürden überwinden konnte. Am 26. August 2021 war es dann soweit.

Erster Innenstadt-Ikea

Jetzt wird das fünfjährige Jubiläum gefeiert und der “City-Store” steht dort, als wäre er immer schon dort gewesen. Er ist mittlerweile das bestbesuchte Ikea-Einrichtungshaus des Landes – ein Beleg dafür, dass das auf die urbane Zielgruppe ausgerichtete Konzept erfolgreich aufgeht.

Starke 12,2 Millionen Besucher

Die Bilanz ist eine durchgehend erfolgreiche seit der Eröffnung. “In den vergangenen fünf Jahren haben wir das Kunden-Erlebnis kontinuierlich weiterentwickelt und dabei gelernt, das Einkaufen noch einfacher, bequemer und inspirierender zu gestalten. Wir sind stolz auf alles, was wir bisher erreicht haben”, so Geschäftsleiter Niklas Larsson.

Gekommen, um zu bleiben

Auch in der internationalen Architekturszene hat der Ikea-Store am Westbahnhof viel Anklang gefunden und seit der Eröffnung zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter “The Plan Award”, der “Green Good Design Award” und die Auszeichnung zum „Shopping Center des Jahres“.