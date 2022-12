Drei-Hauben-Kombüse auf hoher See

Eine Schifffahrt die ist lustig, eine Seefahrt die ist schön. Die DDSG Blue Danube verwandelt die Kombüse der MS Admiral Tegetthoff in eine Drei-Hauben-Küche. Für die Umsetzung gewann die DDSG Blue Danube niemand geringerer als 3-Hauben Köchin Jacqueline Pfeiffer.

5-Gang-Hauben-Menü

Pfeiffer kochte schon im Adlon in Berlin, im La Rotonde des Beau-Rivage Palace in Lausanne oder im Le Ciel und dem Vestibül in Wien. Auf den „Finde Dining Cruise“ erwartet die Gäste ein saisonales 5-Gang-Hauben-Menü.“Haubenküche und Reiseerlebnis vereint an Bord eines unserer Schiffe ist ein neues innovatives Produkt unserer Reederei“, erklärt DDSG Blue Danube Geschäftsführer Wolfgang Fischer.

Jeweils am 06.05., 02.06., 29.09. und 20.10.2023 werden gemeinsam mit der Star-Köchin die Anker gelichtet. Mehr Details zum Gesamtprogramm und zum Winterfahrplan unter www.ddsg-blue-danube.at oder unter Tel.: 01/588 80-0