Der spektakulärste Fall, den die Margaretner Polizisten durch ihre Aufmerksamkeit aufdecken konnten: Ein Lenker war durch Suchtgift beeinträchtigt und konnte keinen legalen Führerschein vorweisen. Er gab hingegen eine falsche Identität an, wollte die Polizei in die Irre führen, da der Genannte dem Sünder ähnlich sieht. Doch ohne Erfolg – der Mann wurde angezeigt.

Zwei “Deckeln” abgenommen

Insgesamt nahm das Stadtpolizeikommando zwei Führerscheine ab, erstattete sieben Anzeigen wegen Alkohol- oder Drogenverdacht, verhängte Strafverfügungen in der Höhe von 4.100 Euro durch den Einsatz eines Schnellrichters und verhängte zwei Anzeigen wegen Drogenbesitzes. Dazu kamen noch zahlreiche Organmandate wegen Verkehrsübertretungen.

Polizei zufrieden

Die Bilanz der Margaretner Polizei: “Durch die professionelle Arbeit der Beamten konnte ein wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit geleistet werden.”