Der Internationale Frauentag erinnert daran, dass Gleichberechtigung kein Privileg, sondern ein Recht ist. Frauen leisten täglich Enormes – in Familie, Beruf, Kultur und Gesellschaft. Das Frauentagsfest setzt ein sichtbares Zeichen für Selbstbestimmung, Zusammenhalt und den gemeinsamen Einsatz für eine gerechte Zukunft. Gefeiert wird in entspannter Atmosphäre mit Raum für Austausch, Kunst und Musik.

Offizielle Eröffnung mit klaren Worten

Der Einlass startet um 16.30 Uhr, die feierliche Eröffnung folgt um 17.30 Uhr. Durch den Abend führen Marina Hanke, BA, Gemeinderätin und Vorsitzende der Wiener SPÖ Frauen, sowie Kathrin Gaál, Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin. Beide stehen für eine Politik, die Frauenrechte stärkt und Sichtbarkeit schafft.

Musik, Kunst und Begegnung

Ab 18.00 Uhr sorgt Maren Rahmann mit Gesang und Akkordeon für musikalische Akzente. Um 19.00 Uhr wird die Vernissage „The Quiet Brave“ von Jule Companie eröffnet, begleitet von Livemusik des Duo Sonoma mit Mira Gregorič und Sara Gregorič. Die offizielle Eröffnung der Ausstellung übernimmt die Vereinsvorsitzende Mag.ª Nicole Berger-Krotsch.

Weiter geht es um 20.00 Uhr mit der Band Major Shrimp, bevor DJane Mel Merio ab 21.00 Uhr die Tanzfläche übernimmt. Dazu gibt es leckeres Essen, erfrischende Getränke und eine Fotobox für Erinnerungen.

Familienfreundlich und offen für alle

Ein besonderes Plus: kostenlose Kinderbetreuung ermöglicht es auch Eltern, den Abend entspannt zu genießen. Der Eintritt ist frei für alle – ein klares Zeichen dafür, dass Solidarität und Teilhabe keine Eintrittskarte brauchen.

Mehr Infos hier!

Kurz & bündig

Frauentagsfest

Samstag, 28.02.2026

Windmühlgasse 26, 1060 Wien

Eintritt: frei

Extras: Kinderbetreuung, Kunst, Livemusik, DJane