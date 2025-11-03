Der Klassiker “Peter und der Wolf” begeistert seit Generationen Kinder, aber auch ihre Eltern. Bei dem kommenden Kinderkonzert im Ehrbar Saal am 16. November wird das Stück von Sergej Prokofjew Kids ab 4 Jahren beste Unterhaltung bieten. Vor allem, weil die Kleinen dazu motiviert werden, aktiv mitzumachen: Es darf mitgesungen werden – und auch ein Rätselwettbewerb ist Teil des Programms. Eine märchenhafte Vorstellung für kleine und große Kinder mit einer exquisiten Kammermusikbesetzung.

Peter und der Wolf

16. November, 11–12 Uhr

Ehrbar Saal, 4., Mühlgasse 30

Tickets um € 5,– finden sie hier!

ehrbarsaal.at