Sie begleiten bei Alltagswegen, führen Gespräche, lesen vor, unterstützen bei neuen Technologien oder gestalten gemeinsame Aktivitäten. Besonders erfreulich: Immer mehr Menschen möchten sich freiwillig engagieren.

Gelungene Premiere in Breitenlee

Wie wertvoll dieses Engagement ist, zeigte sich beim ersten Ehrenamts-Café des Jahres. Am 16. März trafen sich zahlreiche Freiwillige im Klub+ All in Breitenlee. Bei Kaffee und Mehlspeise bot sich die Gelegenheit für Gespräche, Austausch und neue Kontakte.

„Es war ein wirklich gelungener Nachmittag mit großartiger Stimmung und vielen inspirierenden Gesprächen. Unsere Ehrenamtlichen bringen so viel Zeit, Erfahrung und Herzblut mit – diese Vielfalt macht das Engagement in den Häusern zum Leben und Pensionist*innenklubs so besonders.“

…berichtet Doris Ritz, Organisatorin der Ehrenamts-Cafés der Häuser zum Leben.

Engagement verbindet Generationen

Die Ehrenamtlichen kommen aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten. Viele sind selbst bereits in Pension und haben im freiwilligen Engagement eine sinnstiftende Aufgabe gefunden. Gleichzeitig bringen auch junge Menschen frische Ideen und viel Energie in den Alltag der Seniorinnen und Senioren ein. Diese generationenübergreifende Zusammenarbeit sorgt für neue Impulse und bereichert das Gemeinschaftsleben.

Weitere Termine im Jahr 2026

Nach dem erfolgreichen Auftakt sind bereits zwei weitere Ehrenamts-Cafés geplant:

17. Juni 2026 – Klub+ All in Neubau, 1070 Wien

22. September 2026 – Klub+ All in Village, 1030 Wien

Den feierlichen Abschluss bildet das große Ehrenamtsfest am 12. November 2026 im Haus Döbling.

Wertschätzung für freiwilliges Engagement

„Die Cafés sind eine wunderbare Gelegenheit, Danke zu sagen und unsere Ehrenamtlichen miteinander zu vernetzen“, so Doris Ritz. „Der Austausch zeigt immer wieder, wie viel Engagement, Erfahrung und Lebensfreude in unserer Ehrenamtsgemeinschaft steckt.“