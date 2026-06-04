Lang hat’s gedauert, jetzt ist es soweit: Das neue Schmelz-Klo für jedermann wurde eröffnet.

Mit dem Neubau der öffentlichen Bedürfnisanstalt auf der Schmelz wurde das Angebot an modernen und barrierefreien WC-Anlagen im 15. Bezirk verbessert. „Der im Sommer 2025 eröffnete Park auf der Schmelz hat sich schnell zu einem lebendigen und hochfrequentierten Treffpunkt für Jung und Alt entwickelt. Die neue öffentliche WC-Anlage ums Eck ist ein weiterer Schritt in Richtung Komfort für alle Besucher“, so Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Merja Biedermann.

Unisex-Kabine

Die neue WC-Anlage verfügt über eine Unisex-Kabine sowie eine barrierefreie Kabine gemäß ÖNORM B 1600. Ergänzt wird die Ausstattung durch einen Außenwaschtisch aus Edelstahl. Die Anlage wurde in modularer Betonfertigteilbauweise mit Edelstahl-Graffitischutz errichtet und mit einer Fassadenbegrünung ausgestattet.

Hohe Standards

„Unsere neu gebauten öffentlichen WC-Anlagen in Wien stehen für hohe Hygienestandards, Barrierefreiheit und eine moderne, langlebige Ausstattung. Gerade an stark frequentierten Standorten wie der Schmelz ist es wichtig, eine saubere, gut beleuchtete und rund um die Uhr nutzbare Infrastruktur zur Verfügung zu stellen“, so Andreas Kuba, Leiter Betrieb der MA 48.