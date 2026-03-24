Von der saisonalen, regionalen Küche bis zum Signature Cocktail – die Kulinarik-Philosophie von sophie7 können Gäste im temporären Pop-up-Format im Zeitgeist Vienna vorab „erschmecken“. Ein Erlebnis, das Vorfreude auf die sophie7-Küche macht.

Geschmackserlebnis im Pop-up-Stil

Im stilvollen Ambiente des Hotel Zeitgeist Vienna, genauer gesagt im Restaurant Frannys, präsentiert das Team von sophie7 ein viergängiges Menü, das Vegetarier ebenso begeistert wie Fisch- und Fleischliebhaber. Haubenkoch Stephan Zuber und Operativer Leiter Roman Bolschetz setzen auf regionale, saisonale Zutaten und eine unkomplizierte, moderne Präsentation.

Das Pop-up-Format versteht sich als ein erstes Kennenlernen. Gäste können Küche, Drinks und das Gastgeberteam bereits erleben, bevor das Restaurant im eleganten Kenyon-Pavillon des ehemaligen Sophienspitals seine Türen öffnet. Besonders beliebt ist der inkludierte Signature Cocktail, der Lust auf die zukünftige Bar machte.

Unser sophie7 Pop-up ist wie ein erstes Date, bei dem die Funken sprühen sollen“,

erklären Zuber und Bolschetz.

Ein Vorgeschmack auf das Restaurant

Von Dienstag bis Freitag können Interessierte bis Mitte Mai zwischen 18 und 21.30 Uhr das exklusive Menü für € 59,- genießen, optional mit Weinbegleitung um € 29,-. Reservierungen sind unkompliziert telefonisch oder online möglich. Das Pop-up-Dinner ist ein sinnliches Vorspiel auf die Eröffnung von sophie7.

Regionale Küche, moderne Präsentation und stilvolles Ambiente bieten einen Abend, der Feinschmecker aus ganz Wien begeistert. Schon jetzt kann man sich auf die offizielle Eröffnung des sophie7 im ehemaligen Sophienspital freuen. Das Konzept legt die Messlatte für kulinarische Erlebnisse in Wien auf jeden Fall hoch.

Mehr Infos und Reservierung: +43 (0) 660/107 01 11 und sophie7.at/pop-up