Ein Landstraßer Sake mit italienischer Note

Er hört auf den Namen Matthias Schweger, ist 56 Jahre alt kommt eigentlich aus der Fernseh- und Unterhaltungsbranche – und braut in einem Keller im dritten Wiener Gemeindebezirk gemeinsam mit drei Freunden das traditionelle japanische Reisgetränk Sake. „Angefangen haben wir bei mir im Badezimmer und in der Küche, da habe ich zwei große Gastrokühlschränke aufgestellt“, verrät der sympathische Wiener und ergänzt: „Das waren dann meine Kühlräume und meine Brautanks. Mittlerweile haben wir das professionalisiert, das liegt nicht zuletzt an einem Partner, der ausgefuchster Ingenieur und Techniker ist.“

Italienische Note

(C) ServusTV: Der italienische Risottoreis wird von Matthias Schweger zu Sake verarbeitet.

Aber wie kommt man eigentlich darauf, das japanische Getränk in Wien zu produzieren? „Das Aha-Erlebnis hatte ich vor 25 Jahren. Da habe ich bei einem Japaner in Los Angeles den Sake entdeckt. Als ich dann nach Wien zurückgekommen bin, gabs den Sake in dieser Qualität nicht oder er war irrsinnig teuer. Und so ist die Idee entstanden, dass ich den ja eigentlich auch selbst machen kann“, so Schweger. Für seinen Sake verwendet er allerdings keinen Reis aus Japan, sondern Risottoreis aus Italien – der ist ident mit dem traditionellen Sake-Reis, wegen der kürzeren Transportwege aber günstiger. Das Wasser kommt aus der Leitung, nur die Gärhilfen, also die Koji-Pilzsporen, bezieht er aus direkt aus Japan. Wie lange der Sake reift, wie viel eine Flasche kostet und warum er überhaupt erst durch das Wohlwollen des nordamerikanischen Sakebrauverbandes in den Genuss des Sake-Brauens kam, konnte man bei „Servus am Abend“ am Donnerstag, den 27.10.2022 um 18:05 Uhr ServusTV erfahren.

